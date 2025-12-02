Este pueblo malagueño reúne a 75 pianistas de 28 países distintos

El Ayuntamiento de Campillos (Málaga) ultima los preparativos para la celebración del XIX Concurso Internacional de Piano, un certamen que, edición tras edición, se ha consolidado como un referente internacional y como uno de los concursos más destacados del panorama pianístico español. Su crecimiento y prestigio han permitido situarlo a la altura de otras grandes citas musicales del ámbito internacional.

A lo largo de sus diecinueve ediciones, el Concurso Internacional de Piano de Campillos ha acogido a pianistas de enorme talento, muchos de los cuales han sido galardonados en prestigiosos certámenes como los de Santander, Moscú, Varsovia o Bruselas. Esta decimonovena edición se celebrará del 4 al 8 de diciembre y contará con la presencia de 75 pianistas procedentes de 28 países de todo el mundo, entre los que se encuentran EEUU, Canadá, Costa Rica, Brasil, Reino Unido, Alemania, Italia, Suecia, Noruega, Japón, Corea, China, Polonia, Rusia o España.

La gran final tendrá lugar el 8 de diciembre, a las 17:00 horas, en la Iglesia Santa María del Reposo. Un año más, los tres pianistas mejor valorados por el jurado ofrecerán un concierto para piano y orquesta junto a la Orquesta Sinfónica de Málaga bajo la dirección de José Luis López Antón, cuya

presencia continuada en Campillos ha contribuido de forma decisiva al crecimiento y consolidación del certamen. La primera fase del concurso se celebrará los días 4, 5 y 6 de diciembre, mientras que la semifinal está prevista para el día 7.

El concurso repartirá en premios un importe total de 11.500 euros. El primer premio está dotado con 6.000 euros y varios recitales en importantes salas y festivales de España. El segundo clasificado obtendrá 3.000 euros y el tercero percibirá 1.500 euros. También habrá galardón para el pianista español mejor clasificado, que recibirá un premio de 500 euros y diploma. Además, como ya es tradición en este concurso, a la conclusión de la final, la Orquesta Sinfónica de Málaga y el público asistente otorgarán los respectivos premios especiales a sus finalistas favoritos, dotados ambos con 250 euros.

El jurado estará formado por profesionales del piano de prestigio internacional como Yukiko Akagi (Japón), Nikita Fitenko (EE.UU.), Juan Lago (España), Albert Mamriev (Alemania), Antonio Ortiz (España), Wolfram Schmitt-Leonardy (Alemania) y Micah Yui (Canadá). La dirección artística del certamen recae, desde su creación, en el pianista campillero Juan Lago, ganador de prestigiosos concursos como Valsesia-Musica y A. Scriabin en Italia, así como de los certámenes Compositores de España y Ferrol en España, entre muchos otros. Su trayectoria internacional le ha llevado a ofrecer conciertos y clases magistrales en Europa, Norteamérica, Asia y Oriente Medio. Además de liderar el Concurso Internacional de Piano de Campillos, Juan Lago dirige el departamento de piano del Valencia International Performance Arts Summer Festival (VIPA) y ejerce como director artístico del Festival Internacional de Piano de Málaga (FIPMA). También ha formado parte del jurado en destacados concursos como Cantù y A. Scriabin en Italia o James Mottram y Hastings en Reino Unido. Actualmente es profesor de piano en el Conservatorio José Iturbi de Valencia y en la Escuela Superior Musical Arts de Madrid. Su labor pedagógica ha dado frutos sobresalientes, ya que su alumnado ha obtenido más de un centenar de premios en concursos nacionales e internacionales.