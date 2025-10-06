El Festival de Cine Europeo de Sevilla homenajeará al director Alberto Rodríguez

El XXII Festival de Cine Europeo de Sevilla homenajeará con el Giraldillo de Honor, el galardón más prestigioso del certamen, al director de cine sevillano Alberto Rodríguez, conocido por producciones como 'La isla mínima', 'Grupo 7', 'El hombre de las mil caras' o 'Modelo 77'. Así lo ha confirmado el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, a través de un mensaje en sus redes sociales, a la par que ha apostillado que el homenajeado "ha sabido mostrar como nadie las mil caras de Sevilla y transformar la ciudad y su imaginario en un universo cinematográfico infinito". Por todo ello, el alcalde ha definido a Rodríguez como "uno de los vecinos más queridos" de la ciudad hispalense.

Rodríguez se suma así a los homenajes anunciados por el Festival, que reconocerá además la trayectoria de otras dos figuras del cine europeo contemporáneo, Juliette Binoche y Costa-Gavras, quienes recibirán el Giraldillo de Honor como homenaje a su aportación al arte cinematográfico desde distintas generaciones y perspectivas. Además, esta edición del festival, que se celebrará del 7 al 15 de noviembre, contará 188 títulos, 78 de ellos estrenos nacionales y 20 mundiales, distribuidos en 565 sesiones.

En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, ha destacado este lunes durante un acto de presentación del Festival en Madrid que "el Festival de Cine Europeo de Sevilla no solo proyecta las mejores películas del continente, sino también la imagen de una ciudad abierta, creativa y comprometida con la cultura". Por su parte, el director del certamen, Manuel Cristóbal ha señalado que "será un encuentro que, fiel a su vocación de descubrir, acompañar y celebrar el cine del continente, ofrecerá una panorámica diversa, exigente y vibrante del presente y el futuro del audiovisual europeo".