Finalizada la Operación Paso del Estrecho con 1,7 millones de cruces registrados

La Operación Paso del Estrecho (OPE), que se puso en marcha el pasado 15 de junio, finaliza este lunes tras haber registrado más de 1.700.000 embarques en la fase de retorno del operativo para facilitar el tránsito de los emigrantes magrebíes que trabajan en Europa.

Según los datos facilitados a EFE por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, la fase de retorno, desde su inicio el 15 de julio hasta este sábado, ha registrado el tránsito de 1.745.102 personas y 415.908 vehículos en 5.273 rotaciones frente al 1.695.164 personas, 405.214 vehículos y 5.273 rotaciones del pasado año.

Estos registros suponen un incremento del 2,9 % este año en el tránsito de personas y del 2,6 % en el de vehículos, mientras que las rotaciones han descendido un 9,6 %.

En la fase de retorno ha predominado la utilización de las líneas del estrecho de Gibraltar al alcanzar el trayecto Tánger Med-Algeciras (Cádiz) un 46,5 % del total, seguido por la ruta Ceuta-Algeciras, con un 14,3 %, y Tánger Ville-Tarifa (Cádiz), con un 12,1 %.

No obstante, se ha producido un incremento del trayecto Nador-Almería, que alcanza un porcentaje del 13,2 %, situándose como el tercero que más utilizan los magrebíes en esta fase.

Las líneas menos utilizadas son las de Ghazaouet-Almería, con un 0,3 %, Tánger-Med-Motril, con un 0,4 %, Orán-Almería, con un 0,5 %, y Argel-Alicante, con un 0,6 %.

En esta fase de retorno intervienen los puertos de Ceuta y Melilla junto con los de Alhucemas, Argel, Ghazaouet, Mostaganem, Nador, Orán y Tánger.

La operación no ha tenido ninguna incidencia ni en Ceuta ni en Melilla, donde se han registrado 1.808 asistencias sociales -todas en Ceuta- y 79 de carácter sanitario, de ellas 64 en Ceuta y 15 en Melilla. El operativo se cierra oficialmente este lunes después de tres meses.