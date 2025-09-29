Garantia y las entidades financieras afianzan el crecimiento empresarial de Andalucía

Las principales entidades financieras de Andalucía junto a representantes de algunas de las empresas andaluzas más pujantes se han dado cita este lunes en la sede de Garantia, la sociedad de garantía recíproca presente en las ocho provincias de la región, en un encuentro moderado y co organizado por La Razón.

El encuentro ha servido para poner de manifiesto la importancia de la actividad que lleva a cabo Garantia como facilitadora de crédito y financiación para pequeñas y medianas empresas, en un trabajo conjunto con Unicaja y Caixabank, también presentes en la reunión.

En el coloquio ha habido oportunidad para hacer un repaso de la situación económica de la comunidad andaluza, así como de analizar las afectaciones que puedan tener en la estabilidad financiera asuntos como el crecimiento de la Inteligencia Artificial, la transformación digital, el crecimiento sostenible y verde o la situación geopolítica; reforma de la PAC, política arancelaria de Donald Trump o la fortaleza menguante de la Unión Europea, entre otras.