El giro a la derecha del electorado andaluz se afianza en Andalucía

La sentencia, en toda su polisemia, de Juan Espadas tras las pasadas elecciones municipales puede encerrar en parte la clave del último ciclo electoral en Andalucía: «Hay que normalizar las derrotas en el PSOE-A. Gobernamos durante 37 años y el PP perdió elecciones durante 37 años». Los estudios sociológicos recogen un giro a la derecha del electorado en Andalucía, imponiéndose en tres de las últimas cuatro elecciones en la comunidad.

En las pasadas elecciones municipales del 28 -M, el PSOE-A obtuvo en la comunidad 1.301.405 votos, esto es, el 33,34%. Con Andalucía se quedó en 253.054 sufragios, el 6,48%; y Para La Gente, 62.000 redondeando, el 1,59%. En total, la izquierda se quedó en el 41% de los votos. Por su parte, el PP-A llegó a 1.486.796 apoyos, el 38,09%. Vox alcanzó 265.574 sufragios, el 6,8%; y Cs algo más de 50.000, el 1,32% del electorado. En total, los partidos de derechas obtuvieron el 47% de los votos.

En las autonómicas del 19 de junio de 2021, el voto a las fuerzas conservadoras fue aún mayor (y de paso es el argumento que destaca el PSOE-A para señalar que mejora pese a la pérdida de poder local): el PP obtuvo 1.589.272 votos, el 43,11%; Vox, casi 500.000, el 13,47%; y Cs, 121.000, el 3,3%. Las fuerzas de derecha alcanzaron un apoyo cercano al 60%, 13 puntos más que las izquierdas.

El 19-J el PSOE-A logró 888.325 votos, el 24,10%; Por Andalucía, 284.000, el 7,7%; y Adelante Andalucía, 169.000, el 4,58%. Las tres formaciones representan al 36,38% del electorado.

En las municipales del año 2019, el PSOE-A logró casi el 37% de los votos, con cerca de 1.435.000 sufragios; Adelante, 303.000, el 7,81%; IU, un 2,96%; y Podemos, el 1,25%. Las izquierdas sumaron el 49,02% de los sufragios.

En las elecciones locales de 2019, el PP logró el 27,11% de los votos, casi 1.435.000; Cs, el 8,43%, 328.000; y Vox, el 4,34%, 170.000. Entre los tres partidos de las derechas sumaron el 39,88%, a diez puntos entonces de las izquierdas.

Las autonómicas de 2018 marcaron el principio del ciclo ganador de la derecha en Andalucía, con la salvedad de las posteriores municipales. El 2-D se corroboró el giro de la comunidad tras más de 36 años de gobiernos socialistas en la Junta. El PP-A logró 751.000 votos, el 20,75%, Cs alcanzó 661.000, el 18,28%; y Vox, casi 400.000 sufragios, cerca del 11%. Las tres fuerzas de derecha sumaron el 50,03%.

El PSOE-A perdió 400.000 votos en los comicios autonómicos de 2018 y se quedó en casi 1.011.000, cerca del 28%; y Adelante sacó 585.000 sufragios, el 16,19%. Entre las dos fuerzas de izquierda lograron el 44,19%.

El giro a la derecha de Andalucía es una tendencia. En 2012, el PP-A ya logró ganar las autonómicas sin conseguir gobernar. Tras la pérdida de la Junta, el propio Juan Espadas señaló que aspiraba a que la federación socialista fuera «capaz de ganar la centralidad política», que pasaría por «alcanzar un equilibrio» entre las distintas posiciones del partido y sus propuestas para llegar «al conjunto de la sociedad» o al menos a un «espectro de la sociedad mayoritaria que no es de derecha ni de izquierda, sino que quiere mejorar sus condiciones de vida y, sobre todo, quiere gobiernos que hagan políticas más ambiciosas, más modernas, política transformadora» y que propicie «nuevas oportunidades». «Hoy has perdido, chico, pero no tiene por qué gustarte», señalaron a un joven Henry Walton Jones Jr. en el mítico film de Spielberg. El pacto de Gobierno en Moncloa con las fuerzas de extrema izquierda y nacionalistas acabó por derrumbar definitivamente un discurso que en su día tuvo que defender la propia ministra Montero ante los comentarios de los críticos a Espadas dentro del PSOE-A.

La última encuesta del Centra sobre «Identidad andaluza» recoge que el 28,9% de los andaluces considera al PP el partido por el que «siente más simpatía o lo considera más cercano a sus propias ideas», seguido del PSOE con un 15,1%. La serie histórica del CIS desde 1999 evidencia una derechización del electorado en general. En la comunidad, los hombres de 40 años y más aún de menos de 35 han pasado de un 4,5 de ubicación de la ideología al 5. Las mujeres se han mantenido. También hay una derechización de 35 a 50 y de 50 a 65. Los de más de 65 ya eran los más conservadores sociológicamente y las mujeres más aún. El CIS refleja un punto de inflexión tras el Procés en 2017. Después vino el Gobierno de PP y Cs en Andalucía y la posterior y aplastante mayoría absoluta popular. Históricamente, la comunidad ha votado más a la derecha cuando el PP ha sido fuerte a escala nacional: 2000 y 2011. El frente de izquierdas ha ido en retroceso. En 2018 la abstención de 400.000 votantes que se atribuían al PSOE fue determinante para anclar a los socialistas en lo que parecía su suelo electoral, que cayó más aún en 2022, y convertir a Moreno en el primer presidente no socialista de Andalucía. En 2022, Moreno directamente pidió el voto para el votante desencantado con el «sanchismo».

La pérdida del miedo –y puede que de la inocencia tras escándalos como los ERE– de una tierra fijada sociológicamente como de izquierdas se explica en gran medida en el proceso de reconversión del PP en el imaginario andaluz como partido de referencia ocupando el espacio del PSOE. El andalucismo, los servicios sociales o la igualdad son banderas de las que se ha apoderado el PP a partir de una marca, la de su presidente Juanma Moreno.

En 1982, en los primeros comicios al Parlamento, la izquierda obtuvo mayoría absoluta del PSOE y casi dos tercios de los sufragios. La izquierda gobernó 36 años. Entre 2015 y 2018, aumentó el voto a la derecha en los municipios con las rentas bajas y medias tras alcanzar primero las capitales. En 2022, el PP fue el más votado en 567 de 785 municipios y en todas las provincias por primera vez. En 2018 sólo ganó en 109. En las pasadas municipales, el PSOE sólo ganó en feudos muy asentados como Sevilla y Jaén. No obstante, el PP recortó la distancia en la provincia hispalense con el PSOE de 20 a 5 puntos y en la jiennense la brecha se ha reducido de 18 a menos de tres puntos.