El Gobierno invertirá más de 1.300 millones en los puertos de Andalucía hasta 2029

El Ministerio de Transportes invertirá más de 1.300 millones de euros en los puertos del sistema portuario de titularidad estatal en Andalucía desde 2025 hasta 2029, ha anunciado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

Esta cifra se recoge en el plan inversor de Puertos del Estado que ha presentado este jueves el ministro durante el desayuno informativo organizado por Diario del Puerto en Las Palmas de Gran Canaria y en total la inversión para los puertos españoles se eleva a más de 7.000 millones de euros, ha informado el Ministerio en un comunicado

Andalucía es la segunda comunidad en volumen de inversión y Cataluña es la de mayor inversión prevista hasta 2029.

Los siete puertos de interés general en Andalucía (Algeciras, Almería, Cádiz, Huelva, Málaga, Motril y Sevilla) representan el 28 % del movimiento total de mercancías del sistema nacional, con más de 156 millones de toneladas en 2024.

El Puerto de Algeciras, el de mayor inversión

De la inversión prevista hasta 2029, la Autoridad Portuaria de Algeciras es la que mayor cuantía recibirá, con unos 520 millones de euros; seguida del puerto de Huelva, para el que se contemplan 254,9 millones, y en el que recientemente se ha inaugurado la doble rampa ro-ro en el muelle sur.

El tercero en volumen de inversión es el puerto de Cádiz, con 157,6 millones de euros; seguido del de Málaga, con 133,7 millones; el de Sevilla, con 103,2 millones; el de Almería, 96,9 millones; y, por último, el de Motril, con 38,5 millones.

El desglose anual de más de 1.300 millones de inversión en los puertos del sistema portuario de titularidad estatal en Andalucía es el siguiente: unos 212,7 millones en 2025; unos 318,7 millones en 2026; unos 344,8 millones en 2027; unos 245,1 millones en 2028 y unos 183,7 millones en 2029.

Del total de la inversión prevista para el periodo 2025-2029 para los siete puertos del Estado en Andalucía, aproximadamente la mitad (620 millones de euros) será para adecuar las infraestructuras y las instalaciones a las nuevas necesidades y para afrontar los retos del futuro.

El objetivo es, principalmente, aumentar su capacidad y hacer frente a los retos de la demanda, ha explicado el Ministerio.

En segundo lugar, unos 250 millones de euros se destinarán a proyectos de sostenibilidad ambiental, reafirmando así el papel fundamental de los puertos como punta de lanza de la transición energética en España.

En tercer lugar, en los planes de inversión hasta 2029 para los puertos de titularidad estatal en Andalucía, la partida destinada a accesos viarios y ferroviarios asciende a 200 millones de euros, ya que garantizar la conectividad de los puertos es fundamental para no perder competitividad.

Entre los proyectos más destacados ya en marcha en esta Comunidad Autónoma está la segunda fase de la terminal de contenedores del puerto de Cádiz, así como sus accesos viario y ferroviario; la prolongación del muelle de Pechina en el puerto de Almería; el soterramiento de la avenida Hispanoamérica en Huelva, y el cerramiento de la dársena e inicio del nuevo muelle 8 en el puerto de Málaga.

Destacan también las actuaciones relacionadas con la electrificación de muelles en las terminales de contenedores del puerto de Algeciras, que es el primer puerto de España en tráfico total, con el objetivo de que los barcos puedan conectarse a la red eléctrica cuando estén atracados reduciendo ruido y emisiones a la atmósfera.

Además, en este mismo puerto se está desarrollando la ampliación de la terminal ferroportuaria de Isla Verde Exterior.