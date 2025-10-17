Acceso

Cinco hospitalizados por un incendio en un restaurante de Granada

Están internados en el Hospital Virgen de las Nieves por intoxicación de humo

Cinco personas de entre 40 y 80 años de edad han precisado traslado hospitalario tras resultar afectadas por inhalación de humo en un incendio registrado a última hora de este jueves 16 de octubre en la cocina de un restaurante de Granada capital.

Según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, varios avisos recibidos sobre las 23.15 horas alertaban de que salía mucho humo de un local ubicado en la Plaza Gamboa. Acto seguido se activó a Bomberos de Granada, Policía Nacional y Local y Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Según fuentes sanitarias y policiales, cinco personas resultaron intoxicadas por humo en el incendio, un hombre de 42 años de edad y cuatro mujeres de 40, 56, 72 y 80 años. Todos ellos eran vecinos del bloque donde se ubica el restaurante y fueron evacuados por los equipos médicos al Hospital Virgen de las Nieves.

