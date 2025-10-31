Detenido un menor por conducir un coche que robó con cuatro amigos de forma violenta

La Policía Nacional ha detenido a cinco jóvenes, uno de ellos menor de edad, acusados del robo con violencia de un coche de alta gama en Granada, el vehículo de una víctima a la que agredieron y que condujo el único que aún no ha cumplido los 18 años.

Según ha informado este cuerpo armado, los hechos se produjeron de madrugada en las inmediaciones del río Genil, en Granada capital, cuando tres de los cinco arrestados rodearon con violencia a la víctima, un hombre de 53 años al que asaltaron con violencia e intimidación.

Antes del asalto, otro coche en el que iban los detenidos paró al lado del de la víctima y uno de los jóvenes se bajó y entabló una conversación para ganarse la confianza.

En ese ambiente, se bajaron el resto, golpearon a la víctima para arrebatarle las llaves y se marcharon con los dos coches.

Además del vehículo de alta gama, los implicados se llevaron los objetos de valor que había dentro, incluidos un teléfono valorado en más de 1.000 euros, una pulsera de plata y un monedero con dinero y documentación.

La investigación ha permitido identificar a los autores del robo, acusados además de un delito de lesiones. El menor también se enfrenta a cargos por un delito contra la seguridad vial por conducir sin carné el vehículo sustraído.

Además de recuperar el coche, los agentes han vinculado a dos de los detenidos con el robo de otro vehículo días antes y en la misma zona.