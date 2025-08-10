Un detenido por la muerte por bala de un joven de 20 años en Pinos Puente (Granada)

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 31 años como presunto autor del homicidio este sábado de un joven de 20 en Pinos Puente (Granada).

Según ha informado este cuerpo armado, que se ha hecho cargo de la investigación, el detenido es un hombre de 31 años que fue arrestado este sábado como presunto autor de la muerte de un joven de 20 años.

Las mismas fuentes han precisado que la investigación continúa abierta hasta determinar todas las circunstancias e identificar a los implicados en el suceso.

La víctima, de 20 años, fue trasladada este sábado al centro de salud de Pinos Puente (Granada) con una herida por arma de fuego en el pecho y aunque fue llevado en estado crítico a un centro hospitalario, murió por la herida de bala.

La Policía Judicial investiga los hechos, ocurridos alrededor de las 6:00 horas de la mañana del sábado por causas que no han trascendido.