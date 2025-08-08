Detenido en una vivienda de lujo de Almuñécar (Granada) un narco reclamado por Albania

Un hombre con una orden internacional de detención emitida por Albania por ser presuntamente el cabecilla de una banda internacional dedicada al narcotráfico ha sido detenido en una vivienda de lujo de Almuñécar (Granada) por agentes de la Guardia Civil de Málaga.

La investigación se inició al conocerse que miembros de dicha banda internacional estaban adoptando numerosas medidas de seguridad en una vivienda aislada de Almuñécar, lo que levantó las sospechas de los agentes, ha informado este viernes la Guardia Civil en un comunicado.

Tras las vigilancias del inmueble, se comprobó que en el mismo se ocultaba uno de los máximos responsables de esta banda, que no salía de la vivienda y utilizaba a sus colaboradores para que le proveyeran de todo lo que necesitaba, para evitar ser identificado y detenido.

La finca donde se ocultaba era una vivienda de lujo con todo tipo de comodidades, ubicada en un terreno en altura, lo que le permitía vigilar el entorno y anticiparse a cualquier intervención policial.

Los miembros de esta banda presumían de portar armas de fuego y este individuo incluso disponía de escolta, por lo que se les presuponía muy peligrosos y con un alto riesgo de fuga y posible resistencia armada en su detención.

Al percatarse de la presencia policial, este individuo emprendió la huida a través de la ladera de la montaña, campo a través, aunque fue interceptado por el despliegue de efectivos que cercaban la vivienda.

En el registro de la vivienda se encontró numerosa documentación personal falsificada (pasaporte y carnés de identidad y de conducir) que proporcionaría al detenido una identidad ficticia que podría haber usado para evitar la acción policial, así como numerosos efectos de lujo, entre ellos un reloj de un alto valor económico.

Además, en la batida realizada por la zona por la que huyó el detenido se halló un arma de fuego con dos cargadores, trece cartuchos y un silenciador.