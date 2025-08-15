Detienen a 26 personas en 13 operaciones con más de 3.000 plantas de marihuana intervenidas en Granada

Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo en Granada, Baza y Motril durante el pasado mes de julio un total de trece operaciones contra el tráfico de drogas a pequeña y gran escala, las cuales se han saldado con la detención de 26 personas y la incoación de más de 480 expedientes administrativos sancionadores, así como la aprehensión de una cifra que se acerca a las 3.000 plantas de marihuana, junto con más de 360 kilos de hachís, diversas drogas de síntesis y más de 18 gramos de cocaína.

Paralelamente, se han llevado a cabo 41 intervenciones contra la defraudación de fluido eléctrico en Granada en colaboración con Endesa, a raíz de las cuales se ha comprobado que el 15% de las viviendas contaban con conexiones ilegales a la red de suministro, según ha detallado la Policía Nacional.

El control y represión del tráfico de drogas llevado a cabo en la provincia de Granada durante el pasado mes de julio ha conllevado la realización de treceoperaciones. Han sido de diversa magnitud y se han concretado en el desmantelamiento de numerosas plantaciones de marihuana en interiores no habitados, en el despliegue de diversos dispositivos de control y vigilancia en las inmediaciones y accesos a distintas barriadas de estas ciudades y en otras actuaciones relacionadas con la compra-venta de estas sustancias o su transporte. El grueso de las operaciones realizadas le corresponde a la capital, con un 60% de las mismas, correspondiéndole a Motril el 16% y a Baza 24%.

En Granada y sus alrededores se ha incautado el 72% de las casi 3.000 plantas de marihuana localizadas durante el séptimo mes del año, correspondiéndole otro 28% a Baza. Los agentes de policía también se han incautado de más de 300 kilos de hachís en Motril, junto con varias cantidades de sustancias de síntesis como MDMA, tusi o ketamina. En Granada también se ha aprehendido más de 18 gramos de cocaína.

Por otra parte, han sido sancionadas por vía administrativa más de 480 personas por la tenencia o consumo de sustancias estupefacientes, correspondiendo el 71% de las mismas a intervenciones llevadas a cabo en la capital granadina, acumulando Motril el 29% restante. En conjunto, han sido detenidas 26 personas en relación con el delito de tráfico de drogas, el 54% de las mismas lo fueron en Granada, un 26% en Motril, y el 20% restante en Baza.

Finalmente, el delito de defraudación de fluido eléctrico también ha recibido la atención por parte de los agentes policiales, quienes en colaboración con el personal técnico de la compañía Endesa han desarrollado 41 intervenciones todas en Granada, resultando que el 15% de las viviendas inspeccionadas disponían de una instalación eléctrica fraudulenta.