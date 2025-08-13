Dos muertos al chocar su moto con un coche en la N-340, en Almuñécar

Un hombre de 48 años y una mujer de 45, ocupantes de una moto, han fallecido en la madrugada de este miércoles como consecuencia de la colisión frontal que han sufrido con un coche en la N-340, a la altura de la localidad granadina de Almuñécar.

Según ha informado el 112, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta, el siniestro vial ha tenido lugar en el kilómetro 321 de la citada vía sobre la medianoche, momento en el que se han recibido las primeras llamadas que alertaban de una colisión frontal entre un coche y una moto. Además, inicialmente indicaban que los ocupantes de la moto habían resultado gravemente heridos. Posteriormente, fuentes del Instituto Armado han confirmado el fallecimiento de ambos.

Hasta el lugar se han desplazado, tras ser activados por el 112, efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, que ha movilizado dos equipos médicos y una UVI móvil, de la Guardia Civil de Tráfico y personal de mantenimiento de la vía.

El accidente provocó el corte de la carretera en dicho punto kilométrico, aunque la situación se normalizó una vez retirado los vehículos siniestrados.