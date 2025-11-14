Esta es la fecha prevista para la apertura de Sierra Nevada

El primer episodio de la borrasca Claudia, que ha activado diferentes alertas en Andalucía, ha dejado precipitaciones en forma de nieve en las cotas más altas de Sierra Nevada, estación que prevé iniciar la temporada de invierno el último fin de semana de este mes.

Según han informado a EFE fuentes de Cetursa, la empresa que gestiona la estación andaluza, ya se han registrado las primeras nevadas centradas en las cotas superiores, a 2.500 metros de altitud.

Estas precipitaciones se enmarcan en el primer episodio de la borrasca que, según las previsiones, aportará más nieve a la estación y en diferentes cotas, ya que hasta el próximo lunes se esperan nevadas a más y menos altitud de las recibidas hasta el momento.

Cetursa medirá los espesores una vez termine la borrasca.

La estación andaluza prevé iniciar la temporada de esquí el próximo 29 de noviembre, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan