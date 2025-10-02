Hispania Nostra incluye la Huerta de la Mariana de Granada en la Lista Roja

La Huerta de la Mariana, en Granada, ha pasado a formar parte de la Lista Roja de Hispania Nostra como la "última huerta tradicional" de la Vega de Granada que aun se conserva en el casco urbano. Su existencia está documentada desde 1864, año en el que aparece ya inscrita en el Registro de la Propiedad. En esa inscripción se describía como dividida en tablas de regadío, “poblados los márgenes de las tablas en que se divide para su mejor cultivo de toda clase de frutales”, lo que demuestra su función agrícola histórica y su organización típica de las huertas de la Vega.

Desde 1908 ha pertenecido a la familia del escritor granadino Felipe Romero Olmedo (1929–1998), autor de la novela El segundo hijo del mercader de sedas, en la que evocó las tradiciones agrícolas y la convivencia en el Reino de Granada de las culturas cristiana, musulmana y judía. La calle adyacente a la Huerta de la Mariana lleva su nombre, como reconocimiento por parte del Excmo. Ayuntamiento de Granada a su figura literaria y a la vinculación de la finca con su familia.

Durante el siglo XX, mientras la ciudad crecía de forma acelerada, la Huerta de la Mariana permaneció como un vestigio del paisaje agrario original que rodeaba Granada, manteniendo sus cultivos tradicionales y el carácter rural de su arquitectura.

En 1989, la Huerta de la Mariana fue incluida en el Plan Especial de Protección de la Vega, aprobado por el Excmo. Ayuntamiento de Granada (*Expediente 1243/1989, Servicio de Obras Públicas y Urbanismo), lo que reconocía oficialmente su valor histórico y patrimonial, (Índice, Polígono 8, Huerta de la Mariana). Sin embargo, años más tarde esta protección fue retirada de manera inexplicable. En la actualidad, la finca no cuenta con ninguna figura de protección efectiva (ni BIC, ni BIP, ni catalogación municipal de nivel suficiente), lo que la deja en situación de total vulnerabilidad frente a proyectos urbanísticos.

Descripción de la finca

La finca combina por un lado la huerta, organizada en tablas de regadío, irrigadas por ramales de acequias de origen árabe, vinculadas a la Acequia Gorda del Genil y al sistema de riego de la Vega. En los márgenes de las tablas se plantaban frutales de diversas especies (granados, higueras, moreras, almendros), mientras las parcelas se destinaban a hortalizas y cultivos de temporada. La descripción de la inscripción del Registro de la Propiedad del año 1864 de la Huerta de la Mariana coincide con total exactitud con las fotografías de 2.025 de los cultivos y arbolado existentes.

Y por otro lado la edificación que consta de un cortijo tradicional granadino de carácter agrícola. Construido con tapial, mampostería, madera y teja árabe, presenta elementos propios de la arquitectura vernácula de la Vega: muros encalados, cubierta a dos aguas, espacios para vivienda y almacén agrícola. Es el último ejemplo de este tipo de edificación que se conserva en la actualidad dentro del casco urbano de la ciudad de Granada.