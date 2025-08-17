Incendio en Pinos Puente: una deflagración originó el fuego en la fábrica de aceite con dos muertos

Una deflagración dio origen al incendio y la combustión de la zona que ha ardido en la fábrica de aceite de Pinos Puente (Granada) en cuyas instalaciones han muerto dos trabajadores en la madrugada de este domingo. El subinspector jefe de guardia de los Bomberos de Granada, Simón Soriano, ha explicado a los periodistas que la situación en el edificio permanece bajo control tras lo ocurrido pasadas las 02.00 horas, con dos puntos de fuego que están activos aunque no existe riesgo para el resto de la fábrica.

Para tratar de dar por extinguido el fuego al completo, los bomberos actuarán con un camión escala con la intención de evitar los posibles riesgos existentes ante el desprendimiento de la zona afectada, donde hay material “muy pesado”. Aunque Soriano ha dicho que no se pueden conocer todavía las causas "exactas" que han provocado el suceso, ha recordado que el fuego se ha originado en una zona en la que hay unos secaderos de combustible para la extracción del aceite y que ha sido el punto en el que se ha producido una deflagración que ha dado origen al aparatoso incendio.

Luto en Pinos Puente (Granada) por la muerte de dos personas en el incendio de una fábrica PEPE TORRES Agencia EFE

La labor de los bomberos, según ha recordado, con unos 30 efectivos de ambos parques de la capital, ha sido "muy laboriosa", pues había que ir conteniendo el fuego con el riesgo de que la estructura cayera. La zona en la que se ha producido la deflagración está "totalmente colapsada”, ha dicho Soriano, quien ha afirmado que la estructura está “muy inestable” junto a los dos focos activos con unos 200 grados de temperatura.

Ha subrayado además que las medidas de protección han funcionado "correctamente" ante el hexano, un líquido hidrocarburo muy deflagrante y que podría haber ocasionado “mayores daños”. En el interior de la fábrica hay dos depósitos con más de 20.000 litros de este producto que se han autoprotegido con sistemas de rociadores automáticos de agua. Los Bomberos de Granada han verificado que no exista ninguna fuga y evitar así la acumulación de atmósfera inflamable que pudiera comprometer de nuevo a la empresa y a la fábrica.

La empresa ha asegurado que se cumplía con todas las medidas de seguridad y prevención. El Grupo Empresarial Sierra Sur ha afirmado que ya colaboran con las autoridades para esclarecer cuanto antes las circunstancias que han desencadenado la tragedia en el lugar de trabajo, ha informado la empresa en un comunicado. Así, han afirmado que ya se ha podido “constatar” que en el punto donde ha ocurrido el suceso cumplía con todas las medidas de seguridad y prevención.

La empresa ha mostrado su “dolor y desolación” tras lo ocurrido y la muerte de dos trabajadores, por lo que se unen al “profundo desconsuelo” de las familias de ambos empleados, a los que ha trasladado su pésame y a los que se ha puesto a disposición “para todo” lo que puedan necesitar