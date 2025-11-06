Investigan a 43 personas por una trama de amaños en oposiciones a Policía Local en Granada

El Juzgado de Instrucción 4 de Granada investiga a 43 personas por su implicación en una posible trama de amaños y otras irregularidades en diferentes oposiciones para Policía Local en Granada, Albolote y Algarinejo, entre ellos funcionarios, agentes, opositores y el exjefe de este cuerpo en la capital.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la jueza instructora levantó este miércoles el secreto de sumario de las actuaciones en las que se investigan presuntos amaños en las oposiciones a la Policía Local de los ayuntamientos de Granada, Algarinejo y Albolote.

El secreto fue decretado el pasado mes de febrero con el fin de llevar a cabo una compleja investigación que, por el momento, ha culminado con la imputación de 43 personas, integrantes de un grupo criminal que ha realizado presuntamente el amaño y fraude sistémico de varios procesos concursales públicos.

A lo largo de la causa se han recabado pruebas en la documentación intervenida, conversaciones grabadas a los intervinientes, la colaboración de uno de los investigados y las declaraciones efectuadas por un testigo protegido.

Esta instrucción ha permitido de forma preliminar concluir que existe un grupo organizado dedicado a facilitar las preguntas de los exámenes a las personas que resultaron beneficiadas, en la mayoría de los casos hijos, familiares o allegados de mandos y miembros de la Policía Local investigados a su vez en la causa.

Hasta el momento, la investigación se ha centrado en cuatro convocatorias de oposiciones, dos en Granada capital en los años 2019 y 2022, en las que se ofertaban 40 y 32 plazas; una tercera convocatoria en Algarinejo, y una más en el Ayuntamiento de Albolote.

Veinte de los 43 investigados son mandos de la Policía Local, subinspectores de la Policía Local, presidentes y vocales de los tribunales, miembros de centrales sindicales del cuerpo, funcionarios del servicio de Contratación del Ayuntamiento de Granada y un psicólogo que intervino en la realización de las pruebas psicotécnicas de los dos procesos de Granada.

Entre este grupo se encuentran el anterior superintendente jefe de la Policía Local de Granada, José Manuel Jiménez Avilés, que dimitió del cargo tras los registros de la UDEF en dependencias policiales del pasado febrero.

Los otros 23 investigados son los beneficiarios del presunto fraude, muchos de los cuales ya están ejerciendo como agentes del orden.

En la causa se investigan los presuntos delitos de cohecho, pertenencias a grupo criminal, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, abuso de información privilegiada, revelación de secretos, fraude en la contratación, falsedad documental, extorsión, coacciones y amenazas y omisión del deber de perseguir delitos.

De momento solo están personados en la causa la Fiscalía y el Ayuntamiento de Granada como acusación particular, además del Ayuntamiento de Albolote que lo hace en calidad de perjudicado. Sin embargo, no se descarta que se produzcan nuevas personaciones de grupos o partidos políticos.

El Juzgado instructor ha hecho ofrecimiento de acciones a todos aquellos opositores que se consideran perjudicados por el presunto fraude, entre ellos a todos los que superaron el proceso pero no obtuvieron plaza.

La UDEF registró en febrero diferentes sedes administrativas y policiales de Granada y Albolote, cuyos consistorios remitieron a la Fiscalía audios y documentos sobre posibles irregularidades, registros que se repitieron el pasado julio.