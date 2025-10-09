En libertad el subinspector detenido por otra denuncia al salir de un juicio por maltrato

El Juzgado de Violencia Sobre la Mujer 2 de Granada, que se encuentra en funciones de guardia, ha acordado este jueves la puesta en libertad provisional del subinspector de la Policía Local de Granada detenido este miércoles cuando salía de un juicio por maltrato por una nueva denuncia de quebrantamiento.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el Juzgado ha remitido un oficio al Centro de Control de Medidas Telemáticas de Alejamiento, el conocido como Centro Cometa, para que amplíe la información sobre la ubicación de los dispositivos de alerta y las conversaciones telefónicas mantenidas con las dos partes.

Lo ha hecho como respuesta a la denuncia que formalizó la expareja del subinspector por el posible quebrantamiento de la medida de alejamiento que se produjo mientras ella estaba en un municipio de otra provincia.

El alto mando policial fue detenido este miércoles en la sede judicial de Caleta cuando salía del juicio que se celebra en el Penal 5 de Granada y en el que se enfrenta a la petición de la Fiscalía de seis años y diez meses de cárcel por maltratar a su expareja y sus hijas.

El Juzgado ha incoado nuevas diligencias previas sobre este posible nuevo quebrantamiento cometido por el agente policial y ha pedido un informe detallado sobre el posicionamiento de los dispositivos de las dos partes el pasado día 6 de octubre.

En su declaración, el agente detenido ofreció las explicaciones que consideró oportunas para desmentir la intencionalidad del acercamiento.

El pasado día 15 de mayo, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de Granada también le tomó declaración por la presunta comisión de un delito de quebrantamiento producido entre los meses de marzo y mayo por medio de llamadas telefónicas y por varias desconexiones supuestamente intencionadas del brazalete electrónico que controla sus movimientos.

En este punto, el agente negó que las desconexiones fueran voluntarias y alegó que se debieron siempre a fallos de conexión del aparato.

El Juzgado de lo Penal 5 de Granada comenzó este miércoles el juicio por el presunto caso de violencia de género que conllevó la imposición de la medida de alejamiento que había quebrantado el pasado fin de semana.

Durante la primera sesión del juicio, que se celebró a puerta cerrada, el acusado se declaró inocente de los cargos en contra del testimonio que prestaron su expareja y las hijas de ambos.

Este juicio continuará este viernes con la declaración de los peritos y los informes de las partes.