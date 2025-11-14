Muere una niña de seis años en el incendio de una vivienda en Las Gabias (Granada)

Una niña de seis años ha muerto y otro menor ha resultado herido en el incendio registrado este jueves en una vivienda de Las Gabias (Granada).

Según informó el servicio de emergencias 112 de Andalucía, el suceso se produjo en un inmueble de la calle San José del núcleo de Gabia La Grande pasadas las 17:15 horas de este jueves.

Varios testigos alertaron de que había llamas en la planta baja de una casa y de que un adulto estaba atrapado en la planta superior junto a dos menores.

En el lugar intervinieron agentes de la Policía Local y la Guardia Civil, Bomberos y voluntarios de Protección Civil y Cruz Roja, junto con los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud.

El 061, que activó dos equipos, informó a través de su perfil en X de que, además de la víctima mortal, otro menor ha resultado afectado por el incendio y que, tras ser estabilizado, fue evacuado al hospital Materno junto a su madre con diferentes quemaduras.

También fueron evacuados a diferentes centros hospitalarios otro menor y el padre de la familia, trasladado con pronóstico reservado.

Tras este suceso, el Ayuntamiento de Las Gabias ha trasladado en un comunicado su pesar por la muerte de la menor y ha decretado un día de luto oficial en señal de duelo.

El Consistorio ha suspendido toda la actividad prevista para este viernes, jornada en la que las banderas ondearán a media asta, y ha puesto al personal de Servicios Sociales a disposición de los familiares de la víctima que lo necesiten.Ha destacado además la labor de los cuerpos de seguridad y emergencias que han intervenido en el suceso y se ha unido al dolor de la familia y allegados.