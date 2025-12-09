Nuevos estudios para reabrir el tren Levante - Andalucía contra la opinión de Óscar Puente

Representantes institucionales, colectivos sociales y empresariales han acordado encargar una serie de informes técnicos con los que forzar un nuevo estudio de viabilidad que permita la reapertura del tren entre Andalucía y Murcia, la línea Guadix-Baza-Almendricos-Lorca, cerrada en 1984.

Lo han hecho durante la mesa de trabajo organizada por la Diputación de Granada y que ha reunido a representantes de las comarcas de Guadix y Baza, de Almería y de Murcia.

Entre otras conclusiones, el encuentro de este martes ha servido para acordar encargar, durante el primer trimestre de 2026, una serie de estudios de carácter técnico que sumen nuevas perspectivas, desde el reto demográfico al desarrollo turístico o industrial y el movimiento de mercancías vinculado al tren.

Se trata de aportar datos que contrarresten el estudio de viabilidad negativo que en su día elaboró el Ministerio de Transportes.

Esos resultados servirán para organizar una concentración ante el Ministerio de Transportes y movilidad sostenible del gobierno central para presentar la documentación a la que se hace alusión en el punto anterior, instando a la elaboración de un nuevo estudio de viabilidad.

Además, la Mesa ha acordado crear una comisión cuatripartita con representantes del Gobierno central, la Junta de Andalucía, las diputaciones de Granada y Almería y el Gobierno de la Región de Murcia que se encargue del seguimiento de las acciones propuestas para lograr la reapertura de la línea ferroviaria que se perdió hace 40 años.

Por otro lado, invitarán a participar en esta mesa de trabajo a nuevos miembros como las universidades de las provincias implicadas, nuevos ayuntamientos o empresas instaladas en el territorio.

Como cada 31 de diciembre, colectivos, asociaciones y representantes se concentrarán en la antigua estación de tren de Baza para exigir la reapertura de esta línea.

La línea de tren Guadix-Baza-Almanzora-Lorca que unía Andalucía y el Levante hizo su último trayecto el 31 de diciembre de 1984 y se ha convertido en una reivindicación histórica de los municipios afectados por su supresión.