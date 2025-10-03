Proyectan en Granada un centro de día pionero para la atención integral del autismo

El complejo socioasistencial de Asprogrades en Peligros (Granada) sumará a sus servicios un centro pionero en Andalucía especializado en ofrecer atención integral a personas con autismo y alteraciones de conducta para facilitar su inclusión desde la atención individualizada.

El delegado del Gobierno andaluz en Granada, Antonio Granados, ha visitado este viernes las instalaciones del futuro Centro de Día especializado en Autismo y Conducta.

Un equipo multidisciplinar se encargará del centro, que se ha presentado como un servicio pionero y que gestionan las Hospitalarias Fundación Purísima Concepción.

Este centro de día, con capacidad para 50 personas, se integrará en un complejo que ya ofrece una residencia para 45 personas con trastorno del espectro autista (TEA) y necesidades de apoyo conductual.

Durante la visita, Granados ha conocido las instalaciones y el proyecto, que se plantea como un espacio de referencia en la atención integral a personas con autismo y que pretende combinar innovación, profesionalidad y humanidad.

El futuro centro buscará proporcionar atención individualizada y especializada, adaptada a las capacidades, intereses y necesidades de cada persona, favorecer la inclusión social y ofrecer programas terapéuticos, actividades de ocio y comunicación.

Además, será un punto de apoyo a las familias con acompañamiento, orientación y recursos y actuará como un "espacio seguro" y estructurado. El equipo suma especialistas en psicología, terapia ocupacional, logopedia, fisioterapia, trabajo social y personal de apoyo, así como con instalaciones adaptadas y accesibles que facilitan la participación comunitaria y el desarrollo personal.

Granados ha elogiado el trabajo de la Fundación Purísima Concepción y su compromiso con la inclusión y la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y ha incidido en que con el centro de día refuerza y complementa el papel de la residencia concertada con la Junta.

El coordinador del Complejo Socioasistencial de Asprogrades de Peligros, Andrés Román, ha señalado que este recurso supone un paso fundamental hacia la mejora de la atención especializada y el acompañamiento a las personas con autismo y sus familias, ya que ofrecerá atención individualizada, programas de desarrollo personal, ocio inclusivo, apoyo conductual positivo y acompañamiento.