Sentido un terremoto con epicentro en Santa Fe (Granada)

El movimiento ha sido sentido por la población

Calles de Santa Fe(Granada) precintadas por seguridad tras los terremotos pasados
Calles de Santa Fe(Granada) precintadas por seguridad tras los terremotos pasadosmiguel angel molinaAgencia EFE
  Redacción Andalucía
Granada
Última actualización:

Un terremoto de magnitud 3.1 se ha registrado esta madrugada con zona epicentral en Santa Fe (Granada), según el Instituto Geográfico Nacional, que ha indicado que el movimiento ha sido sentido por la población.

El seísmo se produjo a las 3.33 horas de la madrugada, con una latitud de 37.2 grados norte y una longitud: 3.73 grados oeste

La profundidad ha sido de 0 kilómetro y la zona epicentral el noroeste de Santa Fe (Granada), según el comunicado del Instituto Geográfico.

