La Universidad de Granada no autoriza un acto de Vito Quiles sobre la 'España combativa'

La Universidad de Granada ha informado este lunes de que no autoriza la celebración, el próximo miércoles en su Facultad de Derecho, del acto anunciado redes sociales bajo el lema 'España combativa' y promovido por Vito Quiles, trabajador de EDATV y colaborador de Se Acabó La Fiesta (SALF).

En un comunicado, la institución académica ha precisado que no consta ninguna solicitud cursada por la vía oficial prevista en su normativa interna para la utilización de espacios universitarios. "En consecuencia, dicho acto no está autorizado".

La Universidad de Granada ha subrayado que tiene el deber de "garantizar la seguridad, la convivencia y el normal desarrollo de la actividad académica", principios que, a su juicio, estarían "comprometidos" por el desarrollo de esta actividad, "tal y como se pudo observar la pasada semana en la Universidad Autónoma de Barcelona", en alusión a los incidentes registrados allí el pasado 16 de octubre por este motivo.

Ha conluido señalando que la universidad es "un espacio de convivencia, respeto y diálogo, donde la libertad de expresión se ejerce dentro del marco legal y académico que nos define como institución pública de educación superior".

En similares términos se pronunció el viernes pasado la Universidad Pablo Olavide de Sevilla (UPO), que informó de que ni autorizaba ni amparaba la realización de 'España Combativa', una gira liderada por Vito Quiles que previsiblemente podría celebrarse en el campus de la universidad sevillana el próximo jueves 23 de octubre.