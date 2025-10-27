Grupo MAS apuesta por un modelo sostenible de «cero impacto»

En un entorno global marcado por el cambio climático y la creciente escasez de recursos naturales, la participación activa de las empresas en la transición ecológica se ha convertido en un elemento imprescindible tanto para la competitividad como para la viabilidad futura de cualquier organización. Por ello, y así lo revela el informe «2025 C-suite Sustainability Report» de Deloitte, el 83% de las grandes empresas incrementaron sus inversiones en sostenibilidad durante 2025. En este contexto, Grupo MAS ha dado un paso decidido hacia la sostenibilidad con su programa «Cero Impacto», que aspira a convertir su modelo de negocio en un referente de compromiso medioambiental.

La compañía, con más de medio siglo de presencia en el sector de la distribución alimentaria en Andalucía y Extremadura, aborda la sostenibilidad como uno de los ejes centrales de su estrategia corporativa. Con cerca de 200 establecimientos y más de 4.600 empleados, ha diseñado un modelo integral de gestión ambiental que engloba producción, transporte, venta y reciclaje, con el objetivo de reducir su huella de carbono y avanzar hacia la neutralidad climática en los próximos años.

La economía circular es una de las piezas clave de esta hoja de ruta. El programa «Cero Impacto» promueve un enfoque sistémico que va desde la optimización de procesos internos hasta el impulso de alianzas externas. En este sentido, para evitar el desperdicio alimentario, la compañía colabora con iniciativas como «Too Good To Go» y el denominado «Club de los Sobrosos», que permiten dar salida a excedentes y productos próximos a caducar.

En el ámbito logístico destaca el nuevo centro de distribución de Guillena (Sevilla), con 46.000 metros cuadrados y capacidad para movilizar 50 millones de cajas al año. Este complejo ha sido certificado bajo la norma «ISO 14001», lo garantiza que cuenta con un sistema de gestión ambiental (SGA) eficaz para identificar, controlar y reducir su impacto en el medioambiente. El centro cuenta con sistemas de iluminación LED, energía fotovoltaica, refrigeración libre de gases contaminantes, control de partículas y una flota de reparto ecoeficiente.

Gracias a estas tecnologías y a una elevada automatización, el centro ha logrado reducir su consumo energético en un 47% respecto a un funcionamiento convencional. Además, la gestión de residuos ha alcanzado un nivel sobresaliente: en el último ejercicio el grupo trató 5.428 toneladas de residuos, el 99,9% de los cuales fueron no peligrosos. De ese volumen, el 75,8% correspondió a papel y cartón para reciclaje, el 18,4% a materia orgánica transformada en biogás, y el resto a plásticos, madera, metales y poliestireno, todos ellos reincorporados a circuitos industriales o de reciclado.

En la cadena de frescos, Grupo MAS utiliza cajas reutilizables de tipo «IFCO», una solución que permite disminuir hasta un 62% las emisiones de carbono, un 69% el consumo de agua y un 96% la generación de residuos.

Además, la compañía ya cuenta con 85 instalaciones fotovoltaicas y 26 puntos de recarga para vehículos eléctricos. Esto le permite producir más de 6,6 millones de kWh al año, lo que equivale aproximadamente al 9% de su consumo eléctrico total, y evitar la emisión de más de 2.000 toneladas de CO2. Como consecuencia, se ha logrado una reducción del 31% en las emisiones atribuidas a logística y transporte, un avance que ha sido reconocido con la obtención de la primera estrella del programa «Lean & Green», aunque ya trabajan para conseguir la segunda antes de que acabe el año.

Por otro lado, el grupo ha logrado una notable reducción a nivel general en el consumo de agua mediante la implementación de grifos y tomas de agua temporizadas, la reutilización de agua de lluvia para sistemas de refrigeración y torres de enfriamiento. Asimismo, ha sustituido los sistemas basados en gas natural en tiendas y cafeterías por soluciones eléctricas, reduciendo el consumo de gas natural en un 24,67%.

La gestión de residuos domésticos también obtiene buena nota. En sus tiendas, los clientes disponen de puntos de recogida de pilas, aceites usados y fluorescentes, entre otros. En 2024 se recogieron 4.782 kilos de pilas, 7.011 litros de aceite doméstico y 131 kilos de fluorescentes.

Desde un punto de vista más estructural, el grupo ha certificado su «Huella de Carbono Organizacional» bajo la norma «ISO 14064». En 2024, su huella total fue de 84.234 toneladas de CO2 equivalente, lo que representa un aumento del 5,6% respecto al año anterior en términos absolutos, aunque con una mejora de la eficiencia relativa del 4,5% en función de la facturación.

Respecto al futuro, la compañía, que en breve presentará su «Plan Estratégico 2026-28», se ha propuesto reducir un 15% sus emisiones a medio plazo y alcanzar la neutralidad climática antes de 2050 mediante proyectos de compensación como la reforestación y la restauración de ecosistemas.