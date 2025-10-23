Huelva vive "al límite" por falta de infraestructuras hídricas

Asaja-Huelva ha denunciado este jueves que la provincia vive "al límite" por "el grave déficit estructural" de infraestructuras hídricas que sufre y ha advertido de que, a pesar del periodo lluvioso registrado en 2024/2025, Huelva vuelve a estar en situación de prealerta por sequía. En una nota, la organización agraria ha afirmad que esta situación es "la consecuencia directa de décadas de abandono y de retrasos injustificables en las obras necesarias para garantizar el abastecimiento y el desarrollo económico de la provincia".

“El agua ha caído, pero no se ha guardado. Se ha ido al mar porque no hay presas ni conducciones suficientes para almacenarla ni distribuirla”, lamentan desde la patronal, que advierte que las infraestructuras actuales no cubren ni las necesidades del regadío, ni las de la industria, ni las del consumo humano, lo que sitúa a Huelva ante un riesgo permanente. “La provincia necesita infraestructuras, no milagros meteorológicos”, ha avisado para después recordar que el desarrollo de la provincia, especialmente en sectores estratégicos como la agricultura, la industria agroalimentaria y el turismo, depende de una gestión eficiente del agua, algo imposible sin nuevas obras que garanticen su regulación y almacenamiento.

La organización ha reclamado una actuación urgente y coordinada de las administraciones competentes para poner fin a esta situación “insostenible” y exige pasar de los anuncios a los hechos con obras fundamentales comprometidas por las distintas administraciones, como la presa de Alcolea, el túnel de San Silvestre o el trasvase al Condado.

Esta falta de compromiso inversor "hipoteca el futuro económico y social de Huelva", por lo que ha exigido "una respuesta inmediata y coordinada entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía para desbloquear los proyectos pendientes, fijar un calendario de ejecución real y garantizar que el agua, uno de los recursos más valiosos de la provincia, se gestione con visión de futuro y no con promesas vacías". E