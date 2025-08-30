La alcaldesa de Huelva: "En la Junta me reciben, cosa que no hace el Gobierno"

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha destacado que continuará "reivindicando mejoras en la sanidad" onubense porque "la salud es lo más importante que tienen las personas", toda vez que ha subrayado que "veníamos de una situación en la que la sanidad "tenía los peores datos de toda España".

Así lo ha manifestado la alcaldesa en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha explicado que "no ha parado" ni "va a dejar de trabajar por la sanidad", al tiempo que ha apuntado que se ha reunido en varias ocasiones con el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, "que también coordina" y con la consejera de Salud, Rocío Hernández.

En este sentido, Miranda ha afirmado que cree que "se han conseguido cosas" y ha puesto como ejemplo la salida a licitación del Hospital Materno Infantil de Huelva "que fue un compromiso directo del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno", así como que "se está trabajando para reducir al máximo las listas de espera".

"Pero yo siempre digo lo mismo, que si hay una persona que está esperando una intervención y que la misma tarde, solo por uno hay que hacer mejoras. Que la sanidad tiene que mejorar es indudable porque la salud es lo más importante que tienen las personas. Y, por ello, voy a seguir trabajando muchísimo para que haya mejoras".

En este punto, la alcaldesa ha señalado que "venimos de una situación malísima, en la que la sanidad tenía los peores datos de toda España", motivo por el que considera que "por mucho que se está trabajando, no se llega todavía al punto en el que se tiene que estar".

A este respecto, Miranda ha reconocido que "hay mucho margen de mejora", por lo que seguirá "insistiendo" para "avanzar hasta que la sanidad en Huelva llegue a su momento más óptimo".

"Desde el ayuntamiento, desde el despacho, sigo trabajando al cien por cien y reuniéndome con todos los que me tenga que reunir. Y gracias a que en la Junta de Andalucía me reciben, cosa que no hace el Gobierno, pero la Junta me recibe, me escucha y cumple compromisos", ha enfatizado.