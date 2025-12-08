El Belén Viviente de Beas, líder en inclusión

El vanguardismo que desde su nacimiento viene caracterizando al Belén Viviente de Beas (Huelva), el decano de Andalucía en su género y el segundo más antiguo de España, se hace patente de nuevo este 2025 en que celebra sus 55 años, una edición para la que la Hermandad de Nuestra Señora de la Virgen de Los Clarines, su organizadora, ha realizado una apuesta decidida por la inclusión. De cara a esta Navidad «se ha plantado la semilla» para que este belén viviente se convierta en un futuro «en el epicentro a nivel provincial, andaluz y social, de esa inclusión social, en el más inclusivo», indicó a La Razón, el presidente de la hermandad, Antonio Rosillo.

Este año no hay barreras arquitectónicas, las instalaciones son visitables al 100 % por personas con movilidad reducida, por ejemplo que vayan en silla de ruedas; por ende, se facilita la visita con carritos de bebés, algo que «si bien no es propiamente inclusión, sí favorece el acceso a todo tipo de familias». Asimismo, explicó Rosillo, se han instalado pictogramas en todas las escenas, desde la entrada hasta la salida, para que sea comprensible para las personas con autismo, y se ha dispuesto distinto material en Braille para que las personas invidentes puedan salir de la visita con una visión más real de la que se pretende transmitir que la que puede suponer que un acompañante se lo cuente. De esta forma, las más de 35 escenas que componen el Belén Viviente de Beas, tanto tradicionales de la Biblia como costumbristas de la provincia de Huelva, se hacen «accesible para todos».

Para esta 55 edición, se ha cambiado, como se hace cada año, la escena principal, el misterio y se han realizado modificaciones en otras tantas sin perder esa esencia que lo caracteriza y que hace que cada año sea visitado por miles de personas.

Y es que, destacó Rosillo, más allá de un belén, el de Beas es, además, «un gran museo costumbrista», gracias a donaciones, que sorprende a los visitantes ya que en sus escenas tienen cabida enseres, objetos y utensilios, así como artículos domésticos, muebles, y herramientas agrícolas que permiten ese viaje en el tiempo tan necesario para descubrir los muchos oficios y modos de vida de la época. Y junto a ello, los animales, que junto con los figurantes, vecinos pequeños y mayores del pueblo, se convierten, también, en protagonistas de la cita ya que, para muchos, supone la primera vez que los pueden ver en directo e incluso tocarlos.

Se trata, de un Belén vivo, en continua transformación y renovación que este 2025, incorpora a las ya tradicionales escenas como la adoración de los Reyes o la anunciación a María, otras nuevas como la de «los esposorios de la Virgen» o «la inscripción del Niño», «eso es lo bonito del Belén Viviente de Beas», indicó Rosillo. Una renovación y transformación que no ha quedado ajena a esa apuesta por la inclusión social, y es que, además de todas las medidas para ganar accesibilidad, se ha apostado por «dar visibilidad a las personas diferentes o con capacidades distintas». Así, una de esas escenas está representada por usuarios de Betsaida, una residencia de gravemente afectados situada en la localidad, a apenas 30 metros de las instalaciones del Belén; una oportunidad que, el presidente de la hermandad aseguró que ha sido acogida con entusiasmo por estas personas.

«Están todos locos, ilusionadísimos por participar; disfrutan vistiéndose y estando allí, interactúan con los visitantes, son espectaculares», señaló.

Los usuarios de este centro han sido también esta semana, concretamente el pasado jueves 4 de diciembre, los que han dado comienzo a una iniciativa, que se prevé continúe en el tiempo, que promueve el encuentro con personas de otros centros similares, en esta ocasión ha sido el de La Viña de Chucena. Un encuentro -que ya han mostrado interés por protagonizar otros centros- que tiene estas instalaciones como telón de fondo y que incide en la idea de esa accesibilidad y de posibilitar una «Navidad para todos». Tras su inauguración oficial el pasado 29 de noviembre y su apertura al público al día siguiente, el Belén puede ser visitado este puente, así como el 13, 14, 20, 21, 25, 27, 28 de diciembre y 1, 3 y 4 de enero.

Los horarios son: los sábados y los días 25 de diciembre y 1 de enero, de 15:30 a 19:30, y los domingos y días 6 y 8 de diciembre, de 11:00 a 13:00 y de 15:30 a 19:30. Múltiples días y horas para poder disfrutar de la Navidad en la provincia onubense.