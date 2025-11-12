Desactivan una granada de mortero hallada en unas obras en el campus de la Universidad de Huelva

Especialistas de los Tedax de la Policía Nacional desplazados desde Sevilla han neutralizado una granada de mortero hallada en unas obras que se realizan en el campus de la Universidad de Huelva (UHU) sin que se registrasen daños materiales o personales.

Según informa la Comisaría Provincial en un comunicado, el proyectil localizado en el campus presentaba "evidentes signos de oxidación y deterioro exterior" y fue trasladado a un lugar seguro para proceder a su desactivación.

Una llamada recibida en la sala del 091 avisó de la aparición del proyectil en unas obras dentro del campus universitario, a donde se desplazaron de inmediato agentes de la Policía Nacional que acordonaron la zona para garantizar la seguridad de los estudiantes, todo ello en coordinación con el vicerrector de la UHU.

Especialistas del grupo de desactivación de explosivos y agentes NRBQ de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental se desplazaron desde Sevilla para activar el correspondiente protocolo de seguridad para proceder a la detonación controlada de la granada de mortero.

Ya en el Campus, el examen técnico realizado por los especialistas Tedax-Nrbq acreditó que se trataba de una granada de mortero y, dada su peligrosidad por ser un artefacto de guerra, los agentes procedieron a su destrucción mediante una detonación controlada en un lugar seguro en las inmediaciones.

Según la Policía, la rápida intervención y la activación de los protocolos de seguridad permitió que no se produjeran heridos ni daños materiales.

En caso de encontrar un artefacto explosivo, la Policía Nacional recomienda no tocar ni mover el objeto, alejarse y mantener la distancia, tomar la ubicación del lugar donde se ha localizado, avisar de inmediato al 091 y dejar a los especialistas que se ocupen del artefacto.