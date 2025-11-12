Investigan en Minas de Riotinto a un acusado de estafar 1.860 euros a una mujer de Palencia

La Guardia Civil de Palencia ha investigado a cuatro personas, una de ellas en Minas de Riotinto (Huelva), como supuestas autoras de un delito de estafa, por cuatro transferencias por un valor total de 1.860 euros, a una vecina de la localidad palentina de Villamuriel de Cerrato.

Según ha informado la Guardia Civil los hechos comenzaron a través de un anuncio de muestras gratuitas en una red social. La víctima se puso en contacto con el anunciante tras lo que se inició una conversación por mensajería instantánea en la que se ofreció enviar una primera muestra gratuita si la mujer realizaba una serie de tareas, entre ellas dar me gusta a una serie de publicaciones y realizar una varias transferencias a unos comerciales que posteriormente le devolverían junto a un porcentaje de ganancias.

La mujer efectuó cuatro transferencias por un valor total de 1.860 euros pero no recibió ningún ingreso tras los que los anunciantes dijeron que había ocurrido un error informático, pero que si realizaba una nueva transferencia de 4.660 euros obtendría un beneficio del 40 por ciento.

La Guardia Civil ha precisado que fue en ese momento cuando la mujer se dio cuenta de la estafa por lo que presentó una denuncia que permitió a los agentes encargados de la investigación determinar la identidad de las cuatro personas que estaban detrás de este delito, un hombre de 63 años y nacionalidad española y a tres mujeres de 43, 44 y 54 años y nacionalidades búlgara y española, vecinos de Barcelona, Manresa (Barcelona), Cáceres y Minas de Riotinto (Huelva).