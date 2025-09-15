Las Junta denuncia trabas del Gobierno a la finalización de la presa de Alcolea

El presidente del PP de Huelva y secretario primero de la Mesa del Parlamento de Andalucía, Manuel Andrés González, ha lamentado este lunes “las trabas del Gobierno central para que la Junta de Andalucía finalice las obras de la Presa de Alcolea, cruciales para el desarrollo de la provincia de Hueva”.

González ha mostrado su preocupación tras las las declaraciones del diputado socialista, Gabriel Cruz, que afirmaba que el Gobierno del PSOE “no tiene intención de facilitar la cesión de las competencias” para que la Junta finalice la infraestructura.

Ha recordado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha sido claro desde el principio, asegurando que la Junta está dispuesta a completar la obra que se encuentra paralizada al 22 % de su ejecución en cuanto el Gobierno central cediera las competencias de la infraestructura. Unas negociaciones que se encontraban “resueltas a falta de la firma”.

“Si las declaraciones de Gabriel Cruz son por desconocimiento del acuerdo dejan al diputado en muy mal lugar como representante de la provincia por no estar al tanto de los proyectos de la provincia, por el contrario, sería irresponsable que el Gobierno socialista obstaculizara la finalización de la presa de Alcolea que es fundamental para los intereses de la provincia”.

González ha solicitado al PSOE que actúe “con la misma seriedad que está demostrando el Gobierno de Juanma Moreno” en este asunto, con una propuesta por parte de la Junta que solo tiene como objetivo agilizar una obra que es necesaria para los sectores productivos de la provincia como la agricultura, la industria y el turismo y para evitar posibles riadas en los núcleos urbanos.

“Los onubenses están esperando soluciones por parte de los representantes políticos, por ello exigimos a los diputados socialista de Huelva y al Gobierno del PSOE que no se convierta en un obstáculo para que la Junta de Andalucía ejecute una obra sin más retrasos”.

González ha finalizado señalando que “es el momento que el Gobierno de España tiene que demostrar su compromiso con las necesidades reales de los onubenses y debe desbloquear una obra que empezaron en 2012 y que en estos últimos siete años de gobierno socialista han estado paralizadas”.