Matalascañas, una "bomba de relojería" para Doñana que el Gobierno sigue ignorando

El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) ha exigido este lunes al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) "una intervención inmediata" ante el riesgo real que el deterioro del litoral de Matalascañas supone para el Espacio Natural de Doñana.

Lo ha hecho su alcalde, Francisco Bella, durante la reunión del Consejo de Participación de Doñana, celebrada en el Centro del Acebuche, en Almonte, en la que se ha expuesto "la profunda preocupación" ante el grave deterioro que sufre el litoral de Matalascañas, agravado tras los recientes temporales y con un impacto directo sobre el paseo marítimo y las infraestructuras básicas del núcleo costero.

Tanto Bella como la consejera de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía, Catalina García, han coincidido en subrayar que "la situación ha sobrepasado todos los límites admisibles y que el Ministerio debe actuar "sin más demoras" antes de que los daños deriven en consecuencias irreversibles.

El Ayuntamiento de Almonte ha defendido que el avance de la erosión "está comprometiendo gravemente la integridad del sistema de depuración de Matalascañas, cuyas instalaciones se encuentran cada vez más expuestas".

Este deterioro, han alertado, podría desembocar en "vertidos sin depurar, con un impacto sanitario y ambiental de enorme gravedad en el entorno de Doñana, uno de los espacios protegidos más importantes de Europa".

Durante la reunión del Consejo se ha recordado que la actuación prevista por el Miteco para frenar la regresión del litoral acumula más de ocho años de retraso, pese a ser una intervención aprobada y programada desde hace casi una década.

Los representantes institucionales han sido especialmente contundentes al señalar que la situación que hoy padece Matalascañas es la "consecuencia directa de no haber ejecutado a tiempo la obra comprometida", una omisión que -subrayan- ha permitido que los daños se multipliquen hasta alcanzar el punto crítico actual.

El alcalde, Francisco Bella, ha reclamado que ninguna administración eluda su responsabilidad en un asunto que afecta de forma directa a la seguridad de las personas y a la preservación de un enclave de valor internacional.

En su intervención, el regidor ha vuelto a denunciar la profunda desigualdad en el reparto de fondos estatales, apuntando que Almonte recibe apenas 350 euros por habitante, mientras que municipios como Bonares obtienen entre 3.500 y 4.000 euros por habitante.

A su juicio, estas cifras evidencian un modelo de distribución "políticamente orientado y alejado de cualquier criterio de sostenibilidad o equilibrio territorial", precisamente en un contexto en el que Matalascañas y Doñana requieren actuaciones urgentes y decisivas.

El Ayuntamiento de Almonte ha reiterado que el deterioro del litoral "no es un problema local, sino una amenaza directa a la estabilidad ambiental de Doñana y a las infraestructuras que garantizan su protección".

Por ello, ha exigido al Miteco la ejecución inmediata de las obras comprometidas, una actuación coordinada con el resto de administraciones y un compromiso claro que permita revertir la situación antes de que los daños sean irreparables.

Por su parte, el responsable de la Oficina Técnica de Doñana, Emilio Rodríguez, ha expuesto los avances del Marco Medioambiental de Actuaciones para Doñana del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en dicho pleno, destacando entre las novedades más inmediatas el inicio inminente de las obras de restauración de la playa de Matalascañas, en la que invertirá casi 6 millones de euros.

La actuación tiene como objetivo la recuperación de la funcionalidad de la playa de Matalascañas, mediante la aportación de arena y la mejora de dispositivos de retención.

Es una de las medidas contempladas en la estrategia integral del Gobierno de España en el Espacio Natural de Doñana, ya que está incluida en la Línea 5 de Recuperación y Naturalización del Dominio Público Marítimo-Terrestre del entorno del espacio protegido.

En el transcurso del pleno, Rodríguez ha subrayado la “buena marcha” de las distintas medidas de esta hoja de ruta del Gobierno, que ha movilizado ya en torno al 44 % del presupuesto: 172,5 millones de euros de los 393 millones totales que el Miteco prevé invertir en el territorio.