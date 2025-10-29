Recomiendan no vender huevos a "personas disfrazadas" en Isla Cristina para "evitar gamberradas" en Halloween

La Policía Local de Isla Cristina (Huelva) recomienda a los negocios locales que no vendan huevos a "grupos de personas disfrazadas" para "evitar gamberradas" en Halloween, toda vez que se ha reforzado el número de efectivos para esta época.

Según indica la Policía Local en sus perfiles de redes sociales, consultados por Europa Press, con la llegada de Halloween "aumentan los gamberros que se dedican a salir enmascarados para arrojar huevos, partir retrovisores y hacer fechorías de todo tipo, valiéndose del disfraz para no ser reconocidos".

Asimismo, la Policía recuerda que arrojar huevos u otros objetos a la vía pública pueden suponer sanciones de hasta 600 euros por infracción a la Ley Orgánica 4/15 de Seguridad Ciudadana, incluso infracciones penales si se provocan daños personales o materiales cuantiosos.

Por ello, "al igual que otros años", la Policía Local ha aumentado el número de efectivos para "tratar de evitar este tipo de incidentes" y se informa que se sancionará a quién lleve a cabo este tipo de prácticas, así como que se incautará cualquier objeto que sea susceptible de ser utilizado para ello.

"El hecho de ir enmascarados no supone una infracción, pero ir con la cara cubierta por máscaras o pasamontañas, si sería un agravante de la infracción que cometieran. Es una pena que los jóvenes no continúen la tradición de este día en el que se iba a pasar el día al campo con los amigos o familiares".

Por ello, han pedido la colaboración de comercios y desavíos para que no vendan huevos a grupos de personas disfrazadas, para "no fomentar estas conductas".