Se reduce a 547 hectáreas la superficie ilegal de regadío en Doñana

La superficie de regadío en presunción de legalidad en la comarca de Doñana se ha reducido en la primavera de 2025 a 547 hectáreas, según los últimos datos de la campaña de seguimiento por teledetección a través de IA desarrollada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

Así se ha puesto de manifiesto durante la reunión del Grupo de Trabajo Técnico (GTT) del Marco de Actuaciones para Doñana (MAD), ejecutado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), durante la reunión de seguimiento celebrada este jueves en Sevilla.

Esa cifra de 547 hectáreas, ha informado la Oficina Técnica de Doñana en una nota, supone un 20 % menos respecto a los datos de 2024, que arrojaban un total de 704 ha de invernaderos ilegales en esta comarca.

Este encuentro ha estado presidido por el subsecretario para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Miguel González Suela, y la comisionada del Ciclo del Agua y la Restauración de Ecosistemas, Francisca Baraza.

Ambos responsables ministeriales han subrayado los avances del MAD, dotado con un presupuesto inicial de 356 millones de euros, entre los que cabe destacar varios hitos recientes, como el arranque de las obras de renaturalización en la Finca Los Mimbrales (Almonte, Huelva), la reducción de superficie de cultivos bajo plástico irregulares en su entorno y las acciones para recuperar el acuífero.

En este sentido, el subsecretario para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del MITECO, Miguel González Suela, ha mostrado su satisfacción por el "positivo grado de ejecución de líneas tan importantes como las relacionados con el saneamiento y la depuración de aguas en todo el ámbito territorial del Marco".

A estas realidades se suman, en palabras de la comisionada del Ciclo del Agua y la Restauración de Ecosistemas del MITECO, Francisca Baraza, "pasos decisivos para mejorar y estabilizar la situación ambiental de Doñana que están relacionados con la recuperación del acuífero y con la restauración de ecosistemas esenciales para la viabilidad de la marisma, como son la intervención ya en marcha sobre Los Mimbrales o la reducción de las extracciones de agua subterránea en la masa hídrica de La Rocina".

En el marco de las obras de mejora del saneamiento y la depuración en el entorno del Espacio Natural de Doñana, se ha destacado que las más avanzadas son el colector Emisario Puerto de la EDAR de Sevilla, cuya finalización se prevé en los próximos meses; y la construcción de la nueva depuradora de Isla Mayor.

Entre las obras activas, se suman modernización de la planta de Lucena del Puerto, en Huelva, la agrupación de vertidos, nueva EDAR y emisario de Gerena, y la construcción de la nueva estación de depuración de Burguillos, ambas en la provincia de Sevilla.

La dotación presupuestaria en este ámbito hasta el momento es de 168,4 millones de euros y el grado de ejecución presupuestaria es casi del 40 %. Baraza ha instado a los integrantes de este grupo de trabajo a seguir impulsando las actuaciones del MAD poniendo el foco en las prioridades para los próximos meses, como las vinculadas a la disminución de las extracciones de agua del acuífero, desarrolladas por la CHG, recordando que el acuerdo de la Junta de Explotación de la masa de agua de La Rocina, declarada en riesgo de reducir anualmente el 15% de la extracción de agua, lo que supone 20 hm 3 menos al año.