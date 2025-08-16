El ritual que hace único al pueblo de Lepe: La Bella y su manto con billetes vuelve a recorrer las calles

Los vecinos de Lepe (Huelva) cumplieron anoche con el rito de sacar a su patrona, la Virgen de la Bella, en una procesión en la que le entregan dinero en forma de billetes de curso legal que son prendidos en su manto, como forma de ofrenda a la obra social que desarrolla su hermandad.

Se trata de uno de los actos más multitudinarios que celebra este municipio costero, ya que la salida y posterior recorrido ha sido seguido por miles de personas por las calles, en una procesión que ha sido el punto culminante a una intensa jornada que ha tenido como epicentro la iglesiade Santo Domingo de Guzmán, que ha estado durante todo el día abarrotada de fieles que no han cesado de pasar por allí para ver a la patrona en su paso antes de salir.

La Virgen de la Bella sale en procesión en Lepe Alberto Díaz Agencia EFE

Tiene su origen a mediados del siglo XIX, cuando la imagen llegó a Lepe procedente del convento de El Terrón tras ser rescatada por los vecinos que evitaron su traslado al Monasterio de La Rábida.

La tradición cuenta que, como la imagen de la virgen no tenía ningún adorno, los leperos fueron lanzando a su paso lo esencial para mantenerla.

Hoy día, las ofrendas se siguen conservando reconvertidas en una de las formas de recaudar dinero que tiene la hermandad lepera, que a lo largo del año lleva a cabo una importante labor benéfica.

La Virgen de la Bella sale en procesión en Lepe Alberto Díaz Agencia EFE

Anoche se repitió un rito en honor a una imagen que tiene más de 600 años de historia, ya que la primera cita documental a Santa María de la Bella, en el término de Lepe, data del año 1396, cuando Juan Alonso de Guzmán, Conde de Niebla, le legó una limosna de cincuenta maravedíes en su testamento.

Su origen está vinculado con la Orden Franciscana, cuyo primer convento en la zona fue fundado por el noble Francisco Luján en 1431.