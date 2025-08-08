Rocío Chico 2025: programación completa de los cultos y actos en honor a la Virgen del Rocío

La Hermandad Matriz de Almonte (Huelva) ha dado a conocer los cultos y actos con los que va a celebrar el Rocío Chico que comienza con el triduo del 16 de agosto y que este año estará marcado por el año jubilar. Se trata de una de las citas destacadas del verano en la aldea, un voto de acción de gracias a la virgen que los almonteños renuevan desde 1813. Su fecha es invariable, los días 18 y 19 de agosto, aunque desde el día 16 la Matriz inicia un triduo preparatorio en el Santuario.

Según ha avanzado la hermandad este jueves a través de sus perfiles de redes sociales, consultados por Europa Press, el triduo comenzará a las 21,00 horas, cada día iniciándose con el rezo del Rosario, ejercicio del triduo y celebración de la eucaristía. El sábado 16 presidirá la misa el presbítero de la Archidiócesis de Toledo en Roma y capellán de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Toledo, Juan Alberto Ramírez Avilés, mientras que el Coro de la Hermandad del Rocío de Pilas acompañará con sus cantos esta primera tarde.

El domingo 17, predicará el rector de la Iglesia Nacional Española de Santiago y Montserrat en Roma y canónigo de la Basílica Papal de San María la Mayor, José Jaime Brosel Gavilá; los cantos estarán a cargo de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Carrión de los Céspedes.

El lunes 18, el delegado diocesano de Medios de Comunicación de la Archidiócesis de Sevilla, Leonardo Sánchez Acevedo, hará la homilía de esta eucaristía, que estará cantada por el Coro de la Hermandad Matriz de Almonte. El lunes, además, a las 19,30 horas, tendrá lugar el acto de juramento e imposición de medallas a los nuevos hermanos.

Este día concluye en la medianoche cuando el simpecado de la Hermandad Matriz saldrá por las calles de la aldea, por el recorrido tradicional, en el rezo del Rosario, en la víspera del día central del Rocío Chico.

Asimismo, la Función del Voto comenzará el martes 19, a las 10,00 horas. Estará presidida por el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra y acompañará con sus cantos la Coral Polifónica Popular de La Palma del Condado. A continuación, tendrá lugar una procesión eucarística por el entorno del Santuario --por el itinerario tradicional-- con el Santísimo Sacramento bajo palio.

Celebración del Rocío Chico

En 1813, el pueblo de Almonte, representado por su Parroquia, Hermandad Matriz y Ayuntamiento, prometió realizar un voto de acción de gracias a su Patrona por su mediación ante la orden del ejército francés de Napoleón de incendiar la población en 1810; tras un altercado provocado por la resistencia patriótica que desembocó en la muerte del capitán Pierre Douseau. Los almonteños que hicieron frente a estas amenazas, que nunca se cumplieron, "con la oración a la Virgen", juraron renovar cada agosto su gratitud.