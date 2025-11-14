Suspendidas las clases presenciales en un colegio de Cartaya por daños por el temporal

El Ayuntamiento de Cartaya (Huelva) ha decretado el cierre cautelar y temporal del CEIP Juan Ramón Jiménez ante la necesidad de "adoptar medidas inmediatas para garantizar la seguridad" tras los daños provocados por las lluvias y fuertes rachas de viento causadas por el paso de la borrasca Claudia, por lo que este viernes 14 de noviembre se han suspendido las clases presenciales en el centro.

Según informa el propio Ayuntamiento en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el temporal provocó este jueves "la caída y el desplazamiento de los materiales de la cúpula del centro escolar", por lo que el gobierno municipal ha decretado el cierre de las instalaciones y lo ha remitido a la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía en Huelva.

El alcalde de Cartaya, Manuel Barroso, ha anunciado que "en cuanto el temporal lo permita, se realizará un estudio en profundidad de los daños y se procederá a su reparación inmediata, para que las clases puedan reanudarse cuanto antes, para lo que nos mantenemos en coordinación permanente con la Delegación de Educación".

Además, las intensas lluvias y las fuertes rachas de viento han provocado numerosas incidencias en todo el municipio, como la caída de un muro en la calle Calma, que ha dañado a los vehículos que se encontraban estacionados en el lugar, así como numerosos desprendimientos de cornisas, toldos, luminosos y la caída de árboles y de ramas.

También se han registrado inundaciones puntuales en la calle Laguna Seca, en Nuevo Portil, y en la barriada de La Pila, en el casco urbano. El Ayuntamiento de Cartaya activó el plan local de emergencias a primera hora de la tarde y desde entonces permanece plenamente operativo el dispositivo municipal que ha atendido las incidencias registradas.