Terrible agresión sexual de un okupa a una chica de 15 años en Huelva: "La obligó a entrar a punta de navaja y la violó"

Los vecinos de Huerto Paco, en Huelva, llevan meses denunciando "la basura y las plagas de insectos y de ratas provocadas por el abandono de numerosos solares en la barriada". Muchos de estos solares y edificios son objeto de ocupación, otra circunstancia advertida por el vecindario.

Según ha adelantado el periódico Huelva Información, uno de estos okupas protagonizó el pasado mes de julio una brutal violación a una menor de 15 años. La chcia se encontraba con una amiga en un parque de la barriada, cercano a un conocido bloque de okupas de la zona. Fue entonces cuando uno de los inquilinos del inmueble, un hombre de 28 años, relata este periódico, la forzó a entrar dentro del edificio sirviéndose de una navaja y la violó.

Tras la denuncia de la familia de la menor ante la Policía Nacional, el hombre fue detenido y se encuentra provisionalmente en prisión.

La zona, en Huelva capital, es muy conflictiva y se han producido en la zonas varias reyertas. Hace unos meses, tres hombres fueron detenidos como responsablers de una pelea que se saldó con dos personas heridas por arma blanca. Fue precisamente en la calle Málaga, lugar donde se produjo la supuesta agresión sexual adelantada por Huelva Información. Los tres detenidos eran varones de 27 a 29 años.

La oposición en el consistorio onubense ha pedido que se realice un inventario de todos estos espacios abandonados para "tener un mayor control sobre los mismos, instar a sus propietarios a su mantenimiento y si no cumplen, el Ayuntamiento debe actuar urgentemente de manera subsidiaria".

Desde hace años, hay varios proyectos urbanísticos para la reactivación de la zona, sin que, por el momento, se hayan culminado y los vecinos del barrio reclaman, mientras tanto, una mayor seguridad.