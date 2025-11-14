Tres evacuados tras quedar aislados de un pantalán de Huelva dañado por el temporal

Salvamento Marítimo rescató ayer tarde a tres personas que han quedado aisladas en el pantalán de la Marina del Odiel, en la capital onubense, después de que este sufriera daños como consecuencia de la borrasca Claudia.

Según ha informado Salvamento Marítimo a través de sus redes sociales, el aviso del incidente llegó desde la Marina.

En la llamada informaban de que a causa del temporal, habían sufrido daños en el pantalán y había varias personas aisladas y solicitaban asistencia para evacuarlos por seguridad.

El Centro de Coordinación de Salvamento en Huelva movilizó la Salvamar Vela, que trasladó a las tres personas al Muelle de Levante.