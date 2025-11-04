WWF alerta a organismos internacionales de la "gravísima decisión" que avala el Gobierno de España en Doñana

WWF ha enviado cartas a la Unesco, la Secretaría del Convenio de Ramsar y la Comisión Europea en las que informa de la reciente publicación en el BOE del deslinde que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha tramitado en Doñana y sus potenciales impactos para el espacio natural.

Según ha informado en una nota, WWF explica en estas cartas que el deslinde "contradice claramente las abundantes evidencias científicas existentes sobre el carácter de marisma de agua dulce de Doñana y les pide colaboración para revertir esta decisión equivocada del Gobierno español que supone una amenaza para conservación de Doñana".

WWF ha alertado a la Unesco, Ramsar y la Comisión Europea de la preocupación ante "las graves e irreparables consecuencias" que, sobre las marismas de Doñana y sus valores ambientales, puede tener ese deslinde.

Según la resolución del Miteco la actual marisma pluvio-fluvial de Doñana pasaría a considerarse marisma mareal, con las graves consecuencias que ello tendría para la conservación de los hábitats y especies protegidas del espacio.

En la carta, WWF España denuncia "la falta de base científica", una preocupación compartida con otros organismos del Estado como la Estación Biológica de Doñana (CSIC) o la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir; organismos regionales como la Junta de Andalucía y la dirección del Espacio Natural de Doñana.

Todos ellos han alegado en contra de los criterios establecidos para el deslinde por la Dirección General de Costas y el Mar, organismo perteneciente al Miteco. Y es una preocupación apoyada prácticamente por la totalidad de los miembros del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana que votaron el pasado 16 de octubre de 2025 una resolución informando negativamente este deslinde.

Lo que para Dirección General de Costas y el Mar es un mero acto administrativo para clasificar estos suelos como propiedad del Estado al considerarlos dominio público marítimo-terrestre, en realidad, "supone un cambio de paradigma en la visión y gestión de Doñana y tendrá un gravísimo e irreversible impacto sobre los ecosistemas marismeños, incluyendo la Reserva Biológica de Doñana".

El deslinde considera que dos tercios de la marisma de Doñana no es un humedal de agua dulce, sino una marisma mareal, inundable y que si esta inundación no se produce es por obstáculos antrópicos que, según la Ley de Costas, deberán ser eliminados.

A juicio de WWF España, esta decisión administrativa obliga a partir de ahora a todas las administraciones a actuar en el sentido que indica la Ley de Costas española y restaurar lo que el Miteco ha declarado como marismas mareales de Doñana, "lo que en la práctica significaría la desaparición de los actuales humedales de agua dulce afectados por esta decisión".

WWF ha pedido a la Unesco, Ramsar y la Comisión Europea que se dirijan a la ministra de Transición Ecológica para solicitarle la suspensión del deslinde actual y que se lleve a cabo una nueva propuesta basada en el mejor conocimiento científico y técnico sobre Doñana, de la cual se informe previo a su aprobación a dichos organismos internacionales y se requiera el informe favorable del Consejo de Participación de Doñana.