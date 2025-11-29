Sucesos
Investigan la muerte de dos jóvenes en Jaén por "posible suicidio"
Los cuerpos han sido hallados en el Parque de la Victoria de la capital
La Policía Nacional de Jaén investiga la muerte de dos jóvenes halladas a la 1,30 horas de este sábado en el Parque de la Victoria de la ciudad jiennense. Fuentes del citado cuerpo han afirmado en declaraciones a Europa Press que se ha decretado el secreto de sumario hasta que no se levante por parte del juez.
El Servicio de Emergencias 112 de Andalucía ha precisado a esta agencia que recibieron un aviso a las 1,30 horas de la mañana por dos jóvenes "posiblemente fallecidas" en el Parque de la Victoria de Jaén.
La sala coordinadora del 112 activó a efectivos de Policía Nacional, Policía Local, Bomberos y servicios sanitarios, que confirmaron el fallecimiento. La hipótesis inicial de trabajo es considerar este suceso como "posible suicidio".
