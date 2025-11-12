El castillo más antiguo de España

Jaén es la provincia con más vestigios medievales de toda España: cuenta con 237 fortificaciones que se clasifican de la siguiente manera: 97 castillos, 126 atalayas y búnkers, y otras murallas y castros. Jaén es la provincia con más fortificaciones por kilómetro cuadrado debido a su ubicación estratégica en las diferentes batallas libradas entre musulmanes y cristianos por la conquista de Al-Ándalus, especialmente la batalla de Navas de Tolosa en 1212.

Entre todos ellos destaca uno por ser el más antiguo de todo el país: el castillo de Burgalimar, que además es la fortaleza musulmana mejor conservada de España. La impresionante silueta del castillo de Bury al-Hammam o Burgalimar, cuyo significado es el de Castillo de los Baños, domina el paisaje rural de la villa de Baños de la Encina, ubicada en Sierra Morena, cerca del río Guarromán, y evidencia, ya desde la lejanía, la belleza de su intrincado urbanismo y la riqueza de su patrimonio cultural.

El castillo se encuentra sobre el Cerro del Cueto visible desde decenas de kilómetros, en el antiguo camino del Puerto del Muradal, que se usaba antes de que Despeñaperros se convirtiera en el paso desde La Mancha a Andalucía a finales del siglo XVIII.

Mandada levantar por el califa cordobés Al-Hakam II, hijo y sucesor de Abderramán III, y finalizada en el año 968 d.C., la fortaleza califal de Baños de la Encina es una de las fortalezas musulmanas mejor conservadas de Europa, pues mantiene prácticamente el recinto original al haber sufrido pocas transformaciones en época cristiana.

La fecha que aparece en la inscripción se corresponde con el año 357 después de la Hégira del calendario musulmán, por lo tanto se trata del año 968 del calendario cristiano. Los almohades reforzaron las defensas levantando un doble cerco de murallas para resistir el acoso cristiano que este castillo árabe, como otros del valle del Guadalquivir, sufrió en los siglos XI y XII.

El castillo fue conquistado por Alfonso VII en 1147, aunque, tras su muerte, volvió a manos de los musulmanes. De nuevo, en 1189, sería tomada la fortaleza de Baños de la Encina, aunque también de forma efímera, por las tropas de Alfonso VIII de Castilla y Alfonso IX de León.

En el año 1212, después de la batalla de las Navas de Tolosa, es conquistado de nuevo por los reyes Alfonso VIII, Pedro I de Aragón y Sancho el Fuerte de Navarra, sin embargo la conquista definitiva fue realizada por Fernando III en 1225, incorporándola a la ciudad de Baeza.

En la segunda mitad del siglo XV, la villa y su castillo tuvieron gran importancia durante los enfrentamientos entre los partidarios de Enrique IV y los del Marqués de Villena y don Pedro Girón, maestre de la Orden de Calatrava y primer señor de Utrera y Osuna, que pretendió casarse con la que sería más tarde reina de Castilla, doña Isabel la Católica.

Durante el reinado de Enrique IV, el castillo se convierte en escenario de continuos enfrentamientos entre los partidarios del rey comandados por don Miguel Lucas de Iranzo, y los maestres de la Orden de Calatrava y de la Orden de Santiago, partidarios del príncipe Alfonso.

Fue declarado Monumento Nacional Histórico-Artístico en 1931 y está incluido en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. Desde 1969 tiene el privilegio de ondear en su torre del homenaje la bandera azul coronada de estrellas del Consejo de Europa, privilegio otorgado con motivo de la celebración del milenio de la construcción del castillo, y del que sólo dos castillos europeos tienen este privilegio, el de Baños de la Encina y el de Florencia en Nápoles.

El castillo de Burgalimar cuenta con varias curiosidades. Existe la tradición de que estando la Reina en el castillo de Baños de la Encina, allá por el año 1189, dio a luz allí a su primogénito Fernando, conocido después por Fernando III el Santo. El castillo de Baños de la Encina es también conocido con el nombre de "la fortaleza de los siete reyes", pues por ella pasaron en diferentes épocas, Alfonso VII, Alfonso VIII, Alfonso IX, Pedro II, Sancho VII, Fernando III y Fernando el Católico.