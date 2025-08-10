Sucesos
Muere un hombre en Lopera por una supuesta agresión con arma blanca
La Guardia Civil investiga los hechos producidos anoche
Una persona ha fallecido esta pasada madrugada en la localidad jienense de Lopera tras sufrir supuestamente una agresión con arma blanca, según han informado a EFE fuentes cercanas a las investigación de este suceso.
El centro coordinador 112 Andalucía ha indicado por su parte que recibió anoche, sobre las 0:25 horas, la alerta sobre el hallazgo de una persona ensangrentada en este municipio de unos 3.500 habitantes.
Se dio entonces aviso a los servicios de emergencia y a la Guardia Civil, que certificaron la muerte y activaron el correspondiente protocolo judicial.
De momento, no han trascendido las posible causas del fallecimiento, que está siendo investigadas por el instituto armado.
