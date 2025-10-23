Juanma Moreno echa en falta una "actitud colaborativa y constructiva" por parte de Amama

Tensa sesión de control al Gobierno andaluz en el Parlamento. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado que echa en falta una "actitud colaborativa y constructiva" por parte de la asociación de mujeres Amama, que denunció los retrasos en la comunicación de los resultados en el cribado del cáncer de mama. En declaraciones a los periodistas en la Cámara, Moreno ha resaltado que desde Amama han "preferido ir a manifestarse frente a San Telmo" en lugar de a su despacho, el cual ha dicho que les abrió "prácticamente unos días después de tener conocimiento de los problemas e información del cribado", pero que ellas han declinado.

"La verdad que tengo el máximo respeto no solamente a la asociación sino también a las afiliadas, y yo personalmente les abrí las puertas del Palacio de San Telmo, de mi despacho (...), y nos denegaron ese acceso", ha ahondado Moreno. El presidente de la Junta ha indicado que es una decisión de Amama "el no querer dialogar, hablar, tener una relación fluida" con el Gobierno andaluz.

Moreno ha insistido en que él mismo les pidió ayuda una vez conocidas las informaciones sobre la situación de los cribados del cáncer de mama, pero que hasta el momento "desgraciadamente han optado por otra vía" que no le parece "la correcta" porque otras entidades y asociaciones sí que tienen esa relación con la Junta y con el nuevo consejero de Sanidad, Antonio Sanz. Estas asociaciones, ha concluido, sí han hecho propuestas para intentar solventar esta situación, por lo que ha afirmado que echa de menos que Amama "esté en esa actitud colaborativa y constructiva que queremos todos".