Vivienda
La Junta de Andalucía aprueba mañana la Ley de Vivienda
El gobierno que preside Juanma Moreno busca abordar de forma "seria" el problema de la vivienda
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado que el anteproyecto de ley de vivienda que aprobará este miércoles el Consejo de Gobierno está concebido para "dar una respuesta seria y efectiva" a este problema, que ha calificado como un "reto" y del que ha dicho que genera "una grave preocupación social".
Durante la presentación del texto en el palacio de San Telmo junto a representantes de los agentes sociales que han participado en su elaboración, Moreno ha avanzado que la nueva norma "contribuirá a poner los medios, crear confianza y establecer las mejores condiciones posibles para que aumente la oferta de vivienda".
Tras asegurar que la ley será aprobada durante esta legislatura y resaltar su carácter municipalista, ha advertido que "no hay varitas mágicas ni soluciones de hoy para mañana: todo lo que sembramos va a dar sus frutos, pero no de manera inmediata", ha sentenciado.
