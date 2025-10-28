La Junta de Andalucía cubre 1.360 plazas de FP vacantes en una adjudicación extraordinaria de 6.100

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha adjudicado 1.360 plazas de Formación Profesional desde el 25 de septiembre hasta el 16 de octubre en el marco de la adjudicación extraordinaria que abrió a principios de septiembre para cubrir hasta 6.100 plazas vacantes en 124 ciclos diferentes. La Junta ha logrado llenar un 22,3% de las plazas libres. De las 6.100 plazas que había, más de 1.800 correspondían a grado básico, alrededor de 2.700 a grado medio y más de 1.500 a grado superior.

Finalmente, de las 1.360, un total de 185 se ha adjudicado en Grado Básico; 825 en Grado Medio y 350 en Grado Superior. En Grado Básico, el mayor número de vacantes adjudicadas corresponde a ciclos de las familias de Informática y Comunicaciones y Administración y Gestión, seguidas de Hostelería y Turismo y Electricidad y Electrónica. En Grado Medio, por número de vacantes adjudicadas, están las familias de Administración y Gestión, Electricidad y Electrónica, Comercio y Marketing, Hostelería y Turismo e Industrias Alimentarias. En Grado Superior, las familias profesionales en las que más plazas vacantes se han adjudicado son: Administración y Gestión, Imagen y Sonido, Hostelería y Turismo y Electricidad y Electrónica.

Así lo confirman a Europa Press fuentes del departamento de María del Carmen Castillo. Podían acceder a esta oferta todos los interesados que cumplieran con los requisitos de acceso a ciclos formativos de grado básico, medio y superior, incluidos aquellos jóvenes que participaron en el proceso ordinario de admisión de junio y que se encontraban en lista de espera y decidieran optar por estas vacantes.

Los adjudicatarios han recibido un SMS y un correo electrónico a la dirección que indicaron en su solicitud y han tenido 48 horas para aceptar o rechazar la plaza a través de la Secretaría Virtual. Hasta el 15 de octubre se ha abierto semanalmente un nuevo periodo de solicitud para cubrir las plazas vacantes, preferentemente a través de la Secretaría Virtual, y también en los centros educativos.

Desde el 9 de septiembre, la Consejería ha adjudicado en procedimientos extraordinarios más de 2.100 plazas vacantes en estos niveles educativos. Para este curso 2025/26, Desarrollo Educativo ha oferta un total de 168.447 plazas de nuevo ingreso en Formación Profesional sostenidas con fondos públicos, de las cuales 1.460 serán de nueva creación.

Este incremento, según la Administración, "consolida el esfuerzo de la Junta de Andalucía", que en los últimos seis años ha creado 47.552 nuevas plazas, lo que supone un crecimiento cercano al 40% ciento respecto a 2018. Este curso hay un total de 3.773 ciclos formativos y cursos de especialización, un 31% más que en 2018, con un "amplio abanico" de titulaciones diferentes hasta alcanzar las 197, del total de 226 del catálogo total a nivel nacional, es decir, un 87%.