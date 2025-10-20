La Junta de Andalucía licita un contrato para desarrollar una plataforma de análisis de datos espaciales

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha puesto en marcha la licitación de un contrato de asistencia técnica destinado a garantizar el correcto desarrollo del proyecto Aidea (Plataforma Innovadora de Análisis Integrado de Datos Espaciales de Andalucía). Este contrato, con un presupuesto de 649.955,87 euros y cofinanciado con fondos europeos Feder, tendrá una duración de 33 meses y se prevé que finalice en diciembre de 2028.

En una nota de prensa, la Consejería ha explicado que la iniciativa responde a la necesidad de contar con un soporte técnico especializado que permita supervisar los distintos contratos de Compra de Tecnología Innovadora que forman parte de Aidea, un proyecto de gran complejidad técnica y alto componente innovador. Aidea es una iniciativa estratégica que dispone de una financiación global de 12,1 millones de euros concedidos por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través de la Línea de fomento de la innovación desde la demanda.

Su principal finalidad es crear una infraestructura tecnológica inédita en el mercado que permita explotar de forma masiva y eficiente grandes volúmenes de datos espaciales, ambientales y territoriales, incorporando tecnologías de vanguardia como el big data, la inteligencia artificial, el machine learning y la computación en la nube.

La plataforma ofrecerá un repositorio integrado y permanentemente actualizado de información geoespacial y además incorporará herramientas de consulta intuitivas y accesibles, incluso mediante lenguaje natural, para facilitar su uso por parte de perfiles no especializados. De igual modo, se prevé el desarrollo de aplicaciones específicas en sectores de gran impacto como el medioambiental, el sanitario, el agrícola y la gestión forestal e hidrológica.

Este proyecto es heredero de la experiencia adquirida con el prototipo 'Cloud_IA', también desarrollado bajo el modelo de Compra Pública de Innovación, que permitió sentar las bases para esta nueva infraestructura. Con Aidea se busca dar un paso más allá, escalando esas tecnologías ya probadas hacia una solución operativa que podrá ser utilizada no sólo en la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, sino también en otros departamentos de la Junta de Andalucía.

Además, uno de los objetivos estratégicos de Aidea es que las soluciones desarrolladas puedan ser comercializadas en un futuro por la empresa adjudicataria, contribuyendo así a cerrar el ciclo de la innovación y generando un impacto positivo en el tejido empresarial andaluz. La licitación actual es solo el primer paso, al que seguirán nuevas convocatorias que completarán la ejecución del proyecto con el desarrollo de la e-infraestructura y el despliegue de aplicaciones avanzadas en distintos ámbitos de la administración autonómica.

Todas las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas exclusivamente por vía electrónica hasta el 24 de octubre de 2025 a las 15,00 horas. Se trata de una oportunidad para que el sector privado participe en un proyecto pionero que busca situar a Andalucía a la vanguardia en el uso de datos ambientales y territoriales.