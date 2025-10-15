La Junta anuncia ayudas de hasta 6.000 euros en vivienda para mujeres víctimas de violencia de género

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha anunciado este miércoles tras la celebración del Consejo de Gobierno un plan de ayudas económicas en materia de vivienda para mujeres víctimas de violencia de género y colectivos vulnerables.

El plan contará con una dotación total de 17,1 millones de euros de presupuesto y proveerá de ayudas de hasta 6.000 euros a mujeres víctimas de violencia de género, personas sin hogar y familias desahuciadas. La previsión de la consejería es que esta medida aplique para 4.800 familias andaluzas.