La Junta carga contra Montero: "Viene a darnos lecciones a las mujeres andaluzas"

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, ha reclamado explicaciones a la vicepresidenta primera del Gobierno y líder de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, en relación al caso del exdirigente socialista sevillano, Paco Salazar, tras las denuncias por acoso sexual y actitudes machistas realizadas contra él. "Me sorprendo muchísimo y me sorprende la señora Montero y siempre lo digo desde el respeto", ha señalado la consejera en declaraciones a los medios, al tiempo que ha criticado que la vicepresidenta "viene aquí los fines de semana a darnos lecciones a las mujeres andaluzas, como si las demás fuéramos unas mindundis". Además, ha cuestionado "qué hace en Madrid de lunes a viernes", antes de pedir que explique "si ella paró o no esas denuncias por acoso que pusieron sus compañeras".

La consejera ha insistido en que Montero "tendrá que explicar si, como hemos visto en los medios de comunicación, ella se ponía al lado del agresor en lugar de apoyar a la víctima, que además eran compañeras de partido", por lo que considera que "aquí hace falta dar muchas explicaciones". De esta manera, la pasada semana se conocía que las presuntas víctimas que presentaron una denuncia a través del canal interno del PSOE, alertaron de que su caso había desaparecido de la plataforma digital que registra el seguimiento de la investigación.

La portavoz socialista Montse Mínguez salió al paso de las críticas y aseguró que las pesquisas siguen su curso y continuarán hasta el final, a pesar de que Salazar ya no sea militante socialista, después de que se diera de baja la semana pasada. "Este proceso no ha concluido, la pérdida de condición de afiliado no supone el fin del procedimiento" afirmó en una rueda de prensa desde la sede del partido en Ferraz, al ser preguntada por la falta de avances de la investigación de dos denuncias anónimas presentadas hace ya cinco meses. Al día siguiente 'eldiario.es' publicó detalles de testimonios de comportamientos de Salazar con mujeres de su equipo de trabajo donde usaba un "lenguaje hipersexualizado", piropeaba por la vestimenta o el aspecto físico, e incluso simulaba actos sexuales delante de ellas.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, calificó las expresiones relatadas de "vomitivas" y recalcó que se le cesó de manera "fulminante" de Moncloa en el momento en que se conocieron las primeras acusaciones. A principios de noviembre --varios meses después de las denuncias-- la propia Alegría mantuvo un encuentro con Salazar en un restaurante de Madrid aunque explicó que estaba ceñido al ámbito "personal".