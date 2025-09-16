Junta y Fundación 'la Caixa' renuevan su acuerdo de 68 millones para la obra social en Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el presidente de la Fundación 'la Caixa', Isidro Fainé, han firmado un año más la renovación del convenio de colaboración entre ambas instituciones, por el cual la segunda se compromete a destinar a lo largo de 2025 hasta 68 millones de euros para desarrollar programas e iniciativas dentro del ámbito social, educativo o cultural, entre otros, de la comunidad. Ambos han rubricado en el Palacio de San Telmo de Sevilla el nuevo acuerdo marco, que refleja una cifra de nuevo superior a la partida que se destinó en el año anterior, 2024, que por entonces contempló 66 millones. De cara al año en curso se incrementa, por tanto, en dos millones la acción de la entidad en Andalucía, según ha informado la Junta en una nota.

El presidente de la Junta ha agradecido a la Fundación 'la Caixa' que se haya "consolidado como una aliada" en el objetivo de ayudar a aquellos colectivos que más necesidades presentan. "Ejemplo fructífero y útil de esa colaboración público-privada en la que creemos, su apoyo significa una ayuda de enorme valor, que además vuelve a crecer un año más", ha agradecido Moreno. En la misma línea, Fainé ha subrayado el incremento en la inversión que la entidad dedicará a obra social en Andalucía. "Reforzamos nuestra inversión en Andalucía con el objetivo de seguir trabajando por el progreso de la comunidad". "Afianzamos así, un año más, nuestro compromiso histórico con los andaluces, contribuyendo a su bienestar a través de una acción muy focalizada en promover la igualdad de oportunidades", ha destacado el presidente de la fundación.

Entre los programas que se incluyen dentro de la acción social de la entidad en Andalucía, destacan un año más el denominado 'CaixaProinfancia', extendido ya a las ocho provincias andaluzas y enfocado en luchar contra la pobreza infantil. En 2024, 14.540 niños fueron atendidos, así como 8.641 familias andaluzas. También vuelve a estar presente, entre otros, el programa 'Incorpora', dedicado al fomento de la contratación de personas con dificultades para encontrar empleo. El año pasado se facilitaron 6.998 puestos de trabajo gracias a la colaboración de 2.387 empresas.