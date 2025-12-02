La Junta eximirá de nuevo durante 2026 del requisito de nacionalidad a los sanitarios no comunitarios

La Junta de Andalucía eximirá del requisito de nacionalidad a los profesionales sanitarios no comunitarios, es decir, extranjeros provenientes de fuera de la Unión Europea que no cuenten con la nacionalidad española. Así lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, quien ha explicado que el motivo es paliar la escasez de profesionales que existe en algunos sectores del SAS.

En esta misma línea, Sanz ha anunciado el nuevo decreto para regular el procedimiento selectivo específico por concurso para puestos de difícil cobertura. Con este decreto, se sacará una oferta de 364 plazas para profesionales de la salud en destinos rurales, remotos y de difícil acceso. Las plazas no necesitarán de oposiciones, sino que se decidirán a través de concurso y tendrán una permanencia mínima de dos años.

"Así facilitamos el acceso a las plazas y otorgamos estabilidad a las mismas", ha explicado Sanz, quien ha añadido que 320 de las plazas serán para médicos de familia y 44 para pediatras para 2026.

El actual escenario de carencia de profesionales que cumplan con el requisito de la nacionalidad, exigido por la Ley 55/2003 en ciertas especialidades sigue limitando la cobertura de todas las plazas necesarias. Ante este contexto, en el que imperan las razones de interés general de dotar al sistema sanitario público de Andalucía suficiente para poder ofrecer una cobertura sanitaria de calidad a la totalidad de la población, y la conclusión de la actual exención de dicho requisito vigente el 31 de diciembre de 2025, se ha acordado eximir nuevamente del requisito de la nacionalidad.

En cuanto al personal médico especialista extranjero no comunitario, se formalizaron 65 contratos en 2018; 177 en 2019, 479 en 2020, 678 en 2021, 846 en 2022, 1.154 en 2023, 827 en 2024 y 848 en los primeros once meses de 2025. En cuanto al personal de enfermería extranjero no comunitario, se formalizaron cuatro contratos en 2018, siete en 2019, 20 en 2020, 25 en 2021, 24 en 2022, 37 en 2023, 9 en 2024 y 4 en el tiempo transcurrido de 2025.