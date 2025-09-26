Junts ve en Andalucía una "amenaza económica"

La consejera andaluza de Economía y Hacienda, Carolina España, ha pedido este viernes a Junts "respeto" a la autonomía andaluza para gestionar sus competencias, y ha advertido de que en las críticas a la bajada de impuestos de la Junta se vislumbra que Cataluña ve a Andalucía como una "amenaza" económica.

España ha respondido de esta forma a las declaraciones del secretario general de JxCat, Jordi Turull, quien ha acusado este viernes a la Junta de Andalucía de estar fomentando deducciones fiscales a sus ciudadanos, como la cuota del gimnasio o los gastos veterinarios, "con el dinero de los catalanes".

"Desde el Gobierno andaluz exigimos respeto del señor Turull para Andalucía. Ya está bien de que nos miren por encima del hombro", ha advertido la consejera en un audio remitido a los medios, y ha añadido que "ya está bien de tratar a los andaluces como inferiores", de pretender "quitar nuestra autoestima".

Tras mostrarse convencida de que estas declaraciones se deben a que Cataluña está viendo a Andalucía "como una amenaza", España ha señalado que "un señor que se dice independentista" lo primero que debería hacer es "respetar" la autonomía de Andalucía y el derecho del Gobierno andaluz a gestionar sus propios presupuestos.

De la misma forma, ha pedido respeto a la competencias que tiene la comunidad autónoma y a gestionarlas como "nos parece más adecuado", y ha aprovechado para exigir a la vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, que pida una disculpa al dirigente de Junts.

"Son afirmaciones que ni como ministra ni como vicepresidenta de todos los españoles ni como andaluza debería de dejar de pasar por alto", ha subrayado la consejera de Economía y Hacienda.